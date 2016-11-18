Gayrimenkul sektörü bu yıl da CNR Emlak Fuarı 2016'da buluşuyor. Ev sahibi olmak isteyenlere emlak fuarına özel fiyatlar, kampanyalar ve ayrıcalıkların çok sayıda stantta alıcılarını bekliyor olacak. Başakşehir’in en büyük konut projesi olarak kendilerini adlandıran 3. İstanbul Projesi ziyaretçilerine kendilerini tanıtma fırsatı yakaladı ve gerek projenin olanakları gerekse ödeme konusundaki kolay seçenekleri ev almak isteyenlerin ilgisini çekti.

İstanbul’un yeni merkezinin Başkaşehir’e doğru kaydığını bu yüzden de orada yeniden bir İstanbul ortaya çıkarmak istediklerini söyleyen projenin Satış ve Pazarlama Müdürü Ahmet Gülşen, “Adı gibi kendisi de çok iddialı bir proje. İstanbul çok büyük bir şehir ve ulaşım ağları çok gelişti bu yüzden de İstanbul’un yeni merkezi Başakşehir’e doğru kayıyor. Biz de Başakşehir’in tam merkezinde ulaşım ağlarının tam ortasında bir proje üretiyoruz. Burada yine insanlarımızın özlediği komşulukların yaşanacağı her türlü ihtiyaçlarını site içerisinde karşılayabilecekleri bir yaşam tarzı oluşturuyoruz. Yeni yapılacak olan metro hatları onun dışında havaray sitemi ve projemizin konum olarak 3. Havalimanı ve Atatürk Havalimanı’nın tam ortasında bulunması dolayısıyla da Başakşehir’in yeni merkezini bizler oluşturuyoruz” dedi.

“HER KESİMDEN İNSANLARIMIZ EV SAHİBİ OLACAK”

“Yaklaşık 120 dönüm arazi üzerine kurulu 1200 konut ve 200 ticari üniteden oluşan bir karma proje yapıyoruz. Projemiz içinde konutlar, alışveriş merkezleri ve rezidanslar var” diyerek büyük bir konut projesi olduklarının altını çizen Ahmet Gülşen böyle bir olanaktan herkesin yararlanması için çok cazip ödeme seçenekleri sunduklarını dile getirdi. Gülşen aynı zamanda “Projemize bu ay sonu gibi başlayacağız ve 2019 ilk yarısında da teslim edeceğiz. Çok fazla konut ağına sahibiz.2+1 ile 5+1’e kadar birçok seçeneğimiz mevcut. Bu yüzden amacımız aslında her kesimden insanın ev sahibi olabileceği ödeme seçenekleri sunmak. Bu tarz alternatiflerle de herkesi ev sahibi yapma yoluna gideceğiz” şeklinde konuştu.

Emlak Fuarı’nın kendileri için çok iyi geçtiklerini ve yoğun ilgi ile karşılaştıklarını söyleyen Ahmet Gülşen, “Umarım fuar bitene kadar bu yoğunluğu yaşarız ve ziyaretçilerimize daha çok kendimizi anlatma imkanı doğar” diyerek sözlerini sonlandırdı.

