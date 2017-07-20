Üçüncü kattan düşen diyetisyen kurtarılamadı

Olay dün akşam saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Burdur Gazi Cami Sokakta bulunan bir apartmanın 3'üncü katında yaşayan diyetisyen Raşit Gökmenoğlu (28) balkondan yere düştü. Olayı gören vatandaşlar hemen 112 acil sağlık ekiplerine haber verirken, kalbi duran diyetisyene yoldan geçmekte olan sağlıkçılar tarafından kalp masajı yapıldı. Çocuğunu hareketsiz halde yerde gören annesi sinir krizleri geçirirken yakıları gözyaşlarına boğuldu.

Sağlık ekiplerinin kısa sürede ulaştığı olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılan genç diyetisyen kurtarılamadı. Diyetisyenin ataması yapılmadığı için bir süredir bunalımda olduğu öğrenildi.

Olayın intihar olabileceği ihtimali üzerinde durulurken savcılık konuyla ilgili soruşturma başlattı.