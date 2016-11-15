Maç sonrası düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Anadolu Efes Başantrenörü Velimir Perasovic, ilk yarıdaki sorunun maça korkarak başlamaları olduğuna dikkat çekerek, “O yüzden kolay sayılar bulmalarına izin verdik ve ilk yarı böyle sonuçlandı. Üçüncü ve dördüncü çeyrekte daha iyi oyun oynadık. Böyle bir takıma 104 sayı atıyorsanız, demek ki iyi bir şeyler yapmışız. Savunmadaki sertliğimiz ile hızlı hücumları birleştirerek daha iyi sayı bulduk. Maç içerisinde bireysel olarak çok iyi oynayan oyuncularımız vardı. Maça hazırlanırken rakip takımların avantajlı oldukları pozisyonları nasıl savunacağınızı çalışırsınız. Biz de bunu yaptık" diye konuştu.

UNİCS KAZAN CEPHESİ

Unics Kazan’da ise Başantrenör Evgeny Pashutin yaptığı açıklamada, maçın ilk yarısının sert geçtiğini ve hücum performanslarının iyi olmadığını söyledi. Anadolu Efes’in ilk yarı hücumda çok iyi oynadığına dikkat çeken Pashutin, “Deplasmanda oynamamız gereken sertlikte oynamadık. Maçın genelinde topu iyi dolaştıramadık. Üçüncü çeyrekte Heurtel’in pota altına girmesine izin verdik. Maçın son 5 dakikasında yeterince iyi reaksiyon verdik ama bu maçı kazanmamız için yeterli olmadı. İlk 35 dakikada Anadolu Efes’in oyun planını yanlış anladık, yanlış reaksiyon verdik. Son 5 dakikada Anadolu Efes asist yapamadı. Bu, bizim savunmadaki kötü anlayışımızdan kaynaklandı. Oyuncularıma bunu anlatamadığım için belki bu benim suçum" dedi.