Diğer
Kategoriler

Uçuruma düşen adam, hava ambulansıyla hastaneye kaldırıldı

Kayseri'nin Sarız ilçesinde uçuruma düşen bir kişi, kurtarıldıktan sonra hava ambulansıyla şehir merkezindeki hastaneye kaldırıldı.

Uçuruma düşen adam, hava ambulansıyla hastaneye kaldırıldı

09 Kasım 2017 10:39

Edinilen bilgiye göre, Sarız ilçesinde 27 yaşındaki Recep A.'nın uçuruma düştüğü öğrenildi. Sarız UMKE ve sağlık ekiplerinin yaptığı çalışmalar sonrasında kurtarılan Recep A.'ya ilk müdahale yapıldıktan sonra Kayseri merkeze ulaştırılması için hava ambulansı talep edildi.

Kayseri merkezden havalanan ve 15 dakikada Sarız'a ulaşan hava ambulansına alınan Recep A., Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Recep A. tedavi altına alınırken, olayla ilgili olarak inceleme başlatıldığı bildirildi. 

Ali Göç

 

YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 17°C

  • Ankara

    Ankara 16°C

  • İzmir

    İzmir 20°C

  • Bursa

    Bursa 18°C

  • Trabzon

    Trabzon 16°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
      FOTO GALERİ
        AdIDM.
        KartTR Astropay
        Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
        Takı Dükkanı
        Gümüş Alyans Modelleri
        Nice Türkiye
        Nice Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.nice-turkey.com
        Bft Türkiye
        Bft Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.bft-turkiye.com

        AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
        BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
        Reklamı Geç