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Uçuruma yuvarlanan araçtan son anda atladı

Artvin'de hafriyat yüklü kamyon kayarak uçuruma düşerken, son anda kamyondan atlayan sürücü kazayı yara almadan atlattı.

Uçuruma yuvarlanan araçtan son anda atladı

13 Ocak 2018 18:49
Uçuruma yuvarlanan araçtan son anda atladı - Tıkla İzle

Edinilen bilgiye göre, Yeni Mahalle'de Ali Saraç (32) yönetimindeki 08 K 1181 plakalı kamyon, hafriyat boşaltıldığı sırada toprak zeminin kayması sonucu uçuruma sürüklendi. Aracın sürücüsü Ali Saraç son anda kamyondan atlayınca kazadan yara almadan kurtuldu. Yaklaşık 500 metre sürüklenen ve çamura saplanan kamyonu bulunduğu yerden çıkartmak için olay yerine vinç ve iş makineleri getirildi. Saatlerce süren kurtarma çalışmaları sonuç vermeyince kamyon saplandığı yerden çıkartılamadı. Havanın kararmasıyla daha da zor bir hal alan kurtarma çalışmalarına ara verildi. Kurtarma çalışmaları yarın Rize’den gelmesi planlanan daha büyük bir vinçle devam edecek.

Hasan Fehmi Demir
 

 

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