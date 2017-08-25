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Uçuruma yuvarlanan kadın için ekipler seferber oldu

Aydın’da gece yarısı uçuruma yuvarlanan bir kadın ekiplerin yoğun uğraşları sonucu kurtarıldı.

Uçuruma yuvarlanan kadın için ekipler seferber oldu

25 Ağustos 2017 07:32

 Hafif yaralı olduğu belirtilen kadın yola çıkarıldıktan sonra ambulansla hastaneye kaldırılırken, polis ilginç olayla ilgili soruşturma başlattı. Olayda kadınla birlikte olduğu belirtilen bir kişi ifadesi alınması için polis merkezine götürüldü. 

Aydın Efeler ilçe merkezi Üniversite Hastanesi Varyantı’nda gece yarısı bir kadın henüz belirlenemeyen bir nedenle uçurumdan aşağıya yuvarlandı. Yaralı vaziyette yarda kalan kadını kurtarmak için ekipler seferber oldu. İhbar üzerine bölgeye gelen sağlık ekipleri yarın başında buldukları kadını ilk müdahaleyi yaptı. Ancak arazi engebeli olması nedeniyle yola çıkarılmayan kadını kurtarmak için Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekiplerinden yardım istendi. Kısa sürede bölgeye gelen ekipler 39 yaşındaki M.S. adlı yaralı kadını kurtarmak için önce olay yerinde tertibat kurdu. Daha sonra sedyeye alınan kadın itfaiye ekiplerinin kurduğu halatlar yardımı ile yola çıkarıldı. Yola çıkarıldıktan sonra 112 Acil Servis ambulansına teslim edilen yaralı kadın hastaneye kaldırıldı.
Kadının gece yarısı yol kenarındaki uçuruma nasıl yuvarlandığı henüz belirlenemezken, polis ekipleri kadının yanında olduğu öğrenilen bir erkeği ifadesine başvurmak üzere polis merkezine götürdü. Hastaneye kaldırılan yaralı kadının hayati tehlikesinin bulunmadığı, olayla ilgili tahkikatın sürdürüldüğü bildirildi. 

Onur Durmuş
 

Etiketler: aydın, uçurum


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