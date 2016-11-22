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Uçuruma yuvarlanan kamyonun sürücüsü kurtarılamadı

Bilecik'in Mekece köyü ile Sakarya'nın Pamukova ilçesi arasında dün gece meydana gelen trafik kazasında, kontrolden çıkarak 10 metreden uçuruma yuvarlanan kamyonun sürücüsü, uzun süren kurtarma çalışmalarının ardından kaldığı hastane hayatını kaybetti.

Uçuruma yuvarlanan kamyonun sürücüsü kurtarılamadı

22 Kasım 2016 10:32

Alınan bilgiye göre, İznik'den Sakarya istikametine seyir halinde olan İlvan Çeçen (53) idaresindeki 16 V 1518 plakalı plastik ham maddesi yüklü kamyon, Mekece köyü yakınlarında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak yoldan yaklaşık 10 metrelik uçuruma aşağıya yuvarlandı. Kazada kamyon sürücüsü araç içinde sıkıştı. Kazayı görenlerin haber vermesiyle olay yerine itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen Sakarya Büyükşehir ve Osmaneli itfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucunda sıkıştığı yerden çıkartılamayan kamyon sürücüsünü kurtarmak için Sakarya Umke ve Bilecik Afad ekiplerinden de destek istendi. Sıkıştığı kamyondan uzun çalışmalar sonucunda çıkarılabilen sürücü, 112 Acil Servis ekipleri tarafından Pamukova Devlet Hastanesi kaldırıldı. Sürücünün hastanede hayatını kaybettiği öğrenilirken, jandarma ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı.
 


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