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Uçurumda intihar eden gencin cesedini AFAD ve UMKE indirdi

Kayseri'nin Develi ilçesinde uçurumda intihar eden gencin cesedini AFAD ve UMKE ekipleri indirdi.

Uçurumda intihar eden gencin cesedini AFAD ve UMKE indirdi

25 Temmuz 2017 13:40

Edinilen bilgiye göre, Develi ilçesine bağlı Yaylacık mahallesi Oğlakkaya mezrasında meydana gelen olayda iddiaya göre bunalıma giren Ercan B. (19), av tüfeği kalbine ateş ederek, yaşamına son verdi. Ailesinin ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Bulunduğu uçurumdan gencin cesedini indiremeyen ekipler, AFAD ve UMKE'den yardım istedi. Sevk edilen ekipler, yaklaşık 4 saatlik çalışma sonucunda gencin cesedini sarp kayalıklardan indirerek, cenaze aracına teslim etti. 

Ali Göç


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