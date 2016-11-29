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Uçurumdan yuvarlanan çocuğu kurtarma operasyonu

Hakkari’de 50 metre yükseklikten yuvarlanan bir çocuk, nefes kesen bir operasyonla kurtarıldı.

Uçurumdan yuvarlanan çocuğu kurtarma operasyonu

29 Kasım 2016 09:16
Uçurumdan yuvarlanan çocuğu kurtarma operasyonu - Tıkla İzle

Edinilen bilgiye göre, Kıran Mahallesi üst kesimlerinde bulunan 50 metre yükseklikteki tepeye çıkan ve sara hastası olduğu için fenalaşan 16 yaşındaki bir çocuk, uçurumdan yuvarlandı. Durumu fark eden vatandaşların haber vermesi üzerine bölgeye gelen 112 Acil Servis ekipleri, adeta zamanla yarıştılar. Olay yerine çıkan sağlık ekipleri, burada çocuğa ilk müdahaleyi yaparak sedyeyle aşağıya indirdiler.
İsmi öğrenilemeyen 16 yaşındaki çocuk, ambulansla Hakkari Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. 

Etiketler: Uçurumdan yuvarlanan çocuk


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