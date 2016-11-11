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Uçurumdan yuvarlanan traktörün sürücüsü öldü

Bolu’da bozulan traktörünü iterek çalıştırmak isteyen sürücü, aracın bir anda çalışarak uçuruma yuvarlanması sonrasında altında kalarak hayatını kaybetti.


11 Kasım 2016 18:05

Edinilen bilgiye göre, kaza, Mudurnu ilçesine bağlı Güneyfelakettin Köyü’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 14 BM 588 plakalı traktörüyle evine giden İsmail Aydoğdu (60), bozulan traktörünü iterek çalıştırmak istedi. Traktörün bir anda çalışması sonrasında 50 metrelik uçuruma yuvarlanan ve traktörün altında kalan Aydoğdu, feci şekilde hayatını kaybetti. Olay yerine gelen İsmail Aydoğdu’nun yakınları sinir krizleri geçirirken, jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. 

Bülent Velioğlu - Faruk Çidem

Etiketler: bolu, kaza, traktör, uçurum


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