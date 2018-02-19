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Uçurumun kenarında asılı kalan otomobili elleriyle tuttular

Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde sürücüsünün manevra yapmak istediği otomobil, denize düşmekten kıl payı kurtuldu. Sürücü ve yoldan geçenler, uçurumda asılı kalan aracı düşmemesi için bir süre elleriyle tuttu.

Uçurumun kenarında asılı kalan otomobili elleriyle tuttular

19 Şubat 2018 21:34
Uçurumun kenarında asılı kalan otomobili elleriyle tuttular - Tıkla İzle

Olay, Alaplı- Akçakoca yolu 1. Tünel mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 67 LS 378 plakalı otomobil, sürücü manevra yapmak isterken yoldan çıktı. Denize 20 metre kala uçurumun kenarında kalan araç düşmekten kıl payı kurtuldu. Bu esnada sürücünün yoldan geçen diğer sürücülerden yardım istemesi üzerine gelen 5 kişi, aracı düşmemesi için yaklaşık 20 dakika tuttu. Daha sonra haber verilmesi üzerine olay yerine gelen Alaplı Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, otomobili halat yardımıyla bulunduğu yerden çekti. 

Ertuğrul Yüksel

 

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