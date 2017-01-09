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Uçuşlar iptal oldu, hostesler kartopu oynadı

İstanbul Atatürk Havalimanı'nda kar yağışı nedeniyle birçok sefer iptal oldu. Uçak altında kar topu oynayan hostesler ise ilginç görüntüler oluşturdu.

Uçuşlar iptal oldu, hostesler kartopu oynadı

09 Ocak 2017 18:10
Uçuşlar iptal oldu, hostesler kartopu oynadı - Tıkla İzle

İstanbul'u etkisi altına alan kar yağışı Atatürk Havalimanı'nda birçok seferin iptal olmasına neden oldu. Ülkelerinde kar göremeyen Suudi Arabistan Havayoları'nın hostesleri ve pilotları sefer gecikince uçak altında kartopu oynadı. Kar yağışını görünce bol bol fotoğraf çektiren kabin ekibi, apronda çocuklar gibi eğlendi. Pilotların apronda geçen eğlenceli dakikaların ardından uçağa da kartopu götürdüğü görüldü.

Öte yandan, karla mücadele çalışmalarının sürdüğü havalimanında uçakların yanaştığı körüklerin önündeki çizgiler ise belirgin hale gelmesi için fırça ile temizlendi. 

Tuncer Cengiz

Etiketler: Atatürk Havalimanı, hostesler kartopu oynadı, İstanbul, Uçuşlar iptal oldu


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