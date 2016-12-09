Bursa'da vatandaşları ucuza arsa temin etmek vaadiyle kandırarak dolandıran Mehmet O. isimli şahıs gözaltına alındı.Şüpheli şahsın 1 hafta içinde farklı kişilerin aynı yöntemle toplam 25 bin lirasını dolandırdığı öğrenildi.

Edinilen bilgi göre, Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, cep telefonu ile aradığı kişilere kendisini emlakçı olarak tanıtan bir şahsın, ucuza arsa temin etmek vaadiyle vatandaşları kandırarak paralarını dolandırdığı bilgisini edindi. Mağdur vatandaşların bankadaki para aktardığı hesapları inceleyen ekipler şüpheliyi kısa süre içinde tespit etti. Yapılan teknik takip sonucunda 43 yaşındaki Mehmet O., Bursa’nın merkez Osmangazi ilçesi Gençosman Mahallesi’ndeki bir PTT şubesinde parayı çekerken gözaltına alındı. Emniyetteki ifadesinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli şahsın aynı yöntemle 1 hafta içinde 25 bin liralık dolandırıcılık yaptığı ve farklı suçlardan da kaydının bulunduğu öğrenildi.

Yakup Vardar

BURSA