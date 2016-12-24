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Ucuz döner kuyruğu

Kırklareli’nin Lüleburgaz ilçesinde 1 TL'ye satılan döneri almak isteyen vatandaşlar, uzun kuyruk oluşturdu.

Ucuz döner kuyruğu

24 Aralık 2016 17:10

Lüleburgaz Özerler Mahallesi Ersoy Pasajı’nda yeni hizmete giren dönerci, açılışa özel kampanya yaparak 200 kilo hazırladığı tavuk döneri ekmek arası 1 TL’ye sattı. Dönerin 1 TL olduğunu duyan vatandaşlar ise dükkanın önünde kuyruk oluşturdu. Vatandaşlar döner almak için birbiriyle yarışırken yaşlılar ve çocuklar da kuyrukta bekledi.

İşlerden memnun olduğunu söyleyen işletmeci Ahmet Pürtük, "Tavuk döneri 1 TL’ye satıyoruz. Et döner de satacağız. Satışlarımız patladı. Yetiştiremiyoruz" dedi.
Kuyruğa giren vatandaşlardan Ali Özkılıç, "Uygun fiyata döner yemeğe geldik. Dışarıda döner daha pahalı" ifadelerini kaydetti. 

Kaner Akaner

Etiketler: kırklareli, ucuz döner kuyruğu


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