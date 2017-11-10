Ucuz et satımı kasapları da indirime zorladı

Özellikle maddi durumu iyi olmayan vatandaşların daha kolay bir şekilde et tüketebilmesi amacıyla hayata geçirilen uygulama sonrası, kasaplardan da yeni bir hamle geldi. Buna göre, artık Eskişehir'deki kasaplarda dana kıymanın kilosu 38 lira değil 36 liradan satışa sunulacak.

“Dana kıymanın kilosu 36 lira”

Eskişehir’de uzun yıllardır kasaplık yapan Kadir Şen, ucuz et uygulamasının kendilerini tedirgin etmediğini, ancak fiyatlarda ister istemez bir düşüşe sebep olduğunu belirtti. Et fiyatlarının daha fazla düşmesinin mümkün olmadığını aktaran Şen, “Dışarıdan gelen etlerde kıyma 29 lira kuşbaşı 31 lira. Onlar, marketlerde satışa sunuldu. Bununla birlikte kasaplarda da fiyatlar 2 lira düşüşe geçti. Dana kıymanın kilosu 36 liraya düştü. Kuşbaşı 44 lira. Ama Fakıbaba’nın dediği gibi bizde o fiyatların 29 lira, 31 lira olması mümkün değil. Çünkü karkas etin kilosu 26 lira şuanda. Marketlerin fiyatlarına kasaplar kesinlikle düşemez şu şartlar altında. İki lira fiyat düşünce müşteri de memnun oldu. Bu şekilde devam eder ancak fiyatlar daha da aşağı düşmez. Bütçe durumu düşük olanlar oradan genelde alıyorlar. Marketlerden faydalanabiliyorlar. Bu durumdan da zaten rahatsızlık duymamız söz konusu değil” şeklinde konuştu.

“36 liranın altına düşmez”

Konuyla ilgili görüşlerini aktaran bir diğer kasap Ferhat Çölük de uygulamanın, maddi durumu iyi olmayan vatandaşlar için sevindirici olduğunu belirtti. Kendilerinin sabit bir müşteri potansiyeline sahip olduğunu ve bunun bozulmayacağına inandıklarını kaydeden Çölük, şu ifadeleri kullandı:

“Ucuz et dönemi sonrası 2 liralık bir düşüş oldu fiyatlarda. 36 liraya kadar düşmüş durumda şuanda. Öte yandan bizim maliyetlerimiz çok yüksek. Dükkan kiraları, işçi masrafları, nakliye gibi. Bu fiyatları çok etkiliyor. Bu fiyatın altına düşeceğini sanmıyorum. Çünkü 25-26 lira karkas etin kilosu. Biz bu uygulamaya iyi bakıyoruz. Parası olmayan, durumu iyi olmayan vatandaşlarımız marketlerden alıyorlar. Alışkın olan müşterilerimizden de bizden alışverişe devam ediyor."

Murathan Yıldırım