Ucuz ete tepki gösteren kasaplara seslendi

Partisinin grup toplantısında konuşan Kemal Kılıçdaroğlu, Ankara’da 2 gaziye yönelik saldırıya tepki gösterdi. Kılıçdaroğlu, "2 gazimizi darp edebiliyorlar. Bu cesareti kimden alıyorlar. Bunun sorgulanması lazım" ifadelerini kullandı. Vicdan sahibi herkese seslendiğini belirten Kılıçdaroğlu, "Bütün gazilerimize sahip çıkacağız. Onlara kalkan her el millete kalkmış eldir" diye konuştu.

KASAPLARA ’UCUZ ET’ ÇAĞRISI

Ucuz et satışıyla ilgili uygulamaya da değinen Kılıçdaroğlu, mağdur olduğunu öne sürdüğü kasaplara seslendi. Kemal Kılıçdaroğlu, "2 mağazada etleri satacaklar. 70 bin kasap isyan ediyor. Niye isyan ediyorsunuz. Yarın önünüze sandık gelecek, demokratik yollardan hesabını soracaksınız" dedi.