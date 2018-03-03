Diğer
Kategoriler

Ucuz kask 18 yaşındaki genci canından etti

Bodrum’da bir motosiklet ve yolcu minibüsünün çarpıştığı kazada 18 yaşındaki Batuhan Özdemir yaşamını yitirdi. Olay yerinde bulunan kaskın ucuz bir kask olduğu ve parçalandığı dikkatlerden kaçmadı.

Ucuz kask 18 yaşındaki genci canından etti

03 Mart 2018 02:12

Edinilen bilgiye göre Bitez Mahallesi Şah Caddesi üzerinde 48 UC 530 plakalı seyreden 18 yaşındaki Batuhan Özdemir, karşı yönden gelen A.C. idaresindeki 48 EB 009 plakalı yolcu minibüsü ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisi kaldırıma kafasını vuran Özdemir başına aldığı darbeyle ağır yaralandı. İlçedeki özel bir hastaneye kaldırılan liseli genç yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. Minibüs sürücüsü A.C. ise Bodrum İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü. Kaza mahalline gelen polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.
Öte yandan motor tutkusu olduğu öğrenilen Özdemir 'in koruma amaçlı kafasına taktığı kaskın kaza sırasında parçalara bölündüğü görüldü.  

Eren Ayhan

 

YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 16°C

  • Ankara

    Ankara 15°C

  • İzmir

    İzmir 20°C

  • Bursa

    Bursa 20°C

  • Trabzon

    Trabzon 20°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
      FOTO GALERİ
        AdIDM.
        Takı Dükkanı
        Gümüş Alyans Modelleri
        Nice Türkiye
        Nice Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.nice-otomasyon.com
        Bft Türkiye
        Bft Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.bft-turkiye.com
        Tesettür Elbise
        Tesettür Elbise Modelleri
        www.modamerve.com

        AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
        BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
        Reklamı Geç