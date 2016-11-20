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Üçüz nineleri ölüm ayırdı

Türkiye’nin tanıdığı en yaşlı üçüzleri ölüm ayırdı. Doğdukları günden beri birlikte olan üçüzlerden Hayriye Sarı hayatını kaybetti.

Üçüz nineleri ölüm ayırdı

20 Kasım 2016 12:32

Ordu’nun Perşembe ilçesi Yazlık Mahallesi’nde yaşayan Hacer, Emriye ve Hayriye Sarı kardeşler Türkiye’nin en yaşlı üçüzlerindendi. Doğdukları günden bu yana hastalıkta ve sağlıkta yan yana olan üçüz nineleri ölüm ayırdı. Yaşlılığa bağlı hastalıkları sebebiyle hastaneye kaldırılan ve bir süredir Fatsa Devlet Hastanesi’nde yoğun bakımda tedavi gören Hayriye Sarı, bu sabah hayatını kaybetti. Hastanede dahi yanından ayrılmayan kardeşleri Emriye ve Hacer Sarı, kardeşlerinin ölümü üzerine büyük üzüntü yaşadı. Hayriye Sarı’nın cenazesinin öğle namazına müteakip kılınacak olan cenaze namazının ardından Yazlık Mahallesi’nde toprağa verileceği öğrenildi.

Emine Erdoğan ev yaptırmıştı
Yaklaşık 3 yıl önce üçüzler Hayriye, Hacer ve Emriye Sarı bir televizyon programına konuk olmuş, program yetkililerini arayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, üçüzlere yardım sözü vermişti. Bunun ardından üçüz ninelerin evi, Ordu Valiliği ve Perşembe Kaymakamlığı tarafından başlatılan çalışmalarla yıkılarak yenisi yapılmıştı.

Doğan Arzık 

Etiketler: Üçüz nineler


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