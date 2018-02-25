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’Ucuz’ satışlı açılış izdihama yol açtı

Tokat’ta züccaciye ürünlerinin satışa sunulduğu bir alışveriş merkezinin açılışında 3.5 liraya satılan ürünlerden almak isteyen vatandaşlar izdihama neden oldu.

Ucuz satışlı açılış izdihama yol açtı

25 Şubat 2018 15:16
’Ucuz’ satışlı açılış izdihama yol açtı - Tıkla İzle

Tokat’ta Dudayev Parkı yanı Buzluk Sokak’ta züccaciye ürünlerinin satışa sunulduğu mağazada ’ne alırsan 3.5 lira’ kampanyası vatandaşların dikkatini çekti.

Binlerce ev eşyasının satışa sunulduğu mağazada vatandaşlar içeri girmek için adete bir birleriyle yarıştı. İçeri güçlükle girenler ise yaşanan kalabalıkta alışveriş yaptı. Dışarı çıkmakta içeri girmek kadar zor oldu. Ellerinde seleler, tabureler, hediyelik eşyalarla dışarı çıkmak isteyenlere görevliler yardım etti. Mağaza sorumlusu beklemedikleri yoğun ilgiden dolayı şaşkın olduklarını kaydetti.

(Nurhan İçmez/İHA)

Etiketler: alışveriş, izdiham, Tokat

 

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