Udi cinayetine 18 yıl hapis

Alanya merkez İskele Caddesi'ndeki bir restoranda 13 Kasım 2016'da sabaha karşı meydana gelen olayda, Mehmet E. ile restoranda ud çalıp şarkı söyleyen Soner Aksüt arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Mehmet E. iddiaya göre Soner Aksüt'ü göğüs bölgesinden bıçakladı. Aksüt kanlar içinde yere yığılırken, Mehmet E. ise kaçtı. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri Soner Aksüt'ün kalbine aldığı tek bıçak darbesi sonucu yaşamını yitirdiğini belirledi. Olayın ardından Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, cinayet şüphelisi Mehmet E.'nin peşine düştü. Şüphelinin yerini kısa sürede tespit eden ekipler, Tophane Mahallesi'nde gizlendiği evinde yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Mehmet E. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Adam öldürme suçundan tutuklu yargılanan sanık Mehmet E. bugün Alanya 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi’nde son kez hakim karşısına çıktı.

“Aksüt'ü sol göğsünden bıçakladım”

Mehmet E. savunmasında,” Bir arkadaşıma ait restoranda alkol almaya başladım. Gecenin ilerleyen saatlerinde müşterilerin ve çalışanların mekandan ayrılmasının ardından mekanda gündüzleri kasiyerlik, geceleri ise bekçilik yapan Murat Taş ve restoranlarda ud çalan Soner Aksüt ile birlikte alkol almaya devam ettim. Bir süre sonra alkolün de etkisiyle Soner Aksüt'e geçmiş günlerde udunu kaybetmesiyle ilgili sözler sarf ettim. Aksüt, bu sözlere kızarak o sırada mekanda olmayan mekan sahibini cep telefondan bir kaç kez arayıp mekanda alkol aldığımızı söyledi. Bunun üzerine bizi mekan sahibine şikayet eden Aksüt ile tartışmaya başladık. Soner Aksüt bana küfür ve hakaret etti. Tartışmanın şiddetlenmesi üzerine Aksüt'ü sol göğsünden bıçakladım” diyerek beraatını istedi. Duruşmanın ardından mahkeme heyeti, Mehmet E.’yi “Kasten adam öldürme” suçundan önce 18 yıl hapis cezasına çarptırdı. Cinayet sanığı Mehmet E., tutuklu bulunduğu Alanya L Tipi Kapalı Cezaevi’ne gönderildi.

Erdal Anak