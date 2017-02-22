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Udoh: 'Küba'da hiç bulunmadım'

Fenerbahçe’nin yıldız pivotu Ekpe Udoh, hakkında çıkan yanlış haberlere cevap vererek, “İnsanların düzgün bir araştırma yapmadan köşe yazısı yazmalarından nefret ediyorum” dedi. Ayrıca Udoh, Kübalı olduğu söylemlerine ise bu ülkede hiç bulunmadığı cevabını verdi.


22 Şubat 2017 15:59

Fenerbahçe'nin yıldız oyuncusu Ekpe Udoh, geçtiğimiz günlerde bir köşe yazısında kendisi hakkında yazılanlara tepki gösterdi ve kişisel internet sitesinde cevap verdi. Udoh, köşe yazısında belirtilenin aksine Nijeryalı olduğunu ve hiç Küba'da bulunmadığını açıkladı. Yıldız basketbolcu ayrıca kendisi hakkında bilgiler paylaşarak şu notu ekledi: "Bunlar benim hakkımda bazı bilgiler, İnsanların düzgün bir araştırma yapmadan köşe yazısı yazmalarından nefret ediyorum."

Nijeryalı basketbolcuları kendisi hakkında ise şunları paylaştı:

- Dedem 2.13 boyundaydı

- Üniversitedeyken eyalet şampiyonluğu kazandım.

- Ailem futbol oynamamı istemedi.

- Ben Nijeryalıyım.

- Büyük annem ve büyük babam ile onlar vefat etmeden önce sadece bir kez görüşebildim.

- Favori rapçim Jay Z.

- Küba'da hiç bulunmadım.

- İlk arabam 1995 Nissan Pathfinder'dı.

- En sevdiğim kitap The Alchemist.

- Köpekleri sevmem.

- Ev hayvanı olarak maymun istiyorum.

-Gecelerimi şarkı söyleyerek bitiririm.

- Araştırma yapmadan yazı yazan insanlardan nefret ederim. 

Etiketler: Ekpe Udoh, fenerbahçe, küba


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