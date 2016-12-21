Türkiye’nin 4. büyük elektrik dağıtım şirketi olan Uludağ Elektrik Dağıtım A.Ş. (UEDAŞ), 2016 yılında yapılan çalışmalar ve 2017 yılı hedef ve projelerini düzenlediği toplantıyla açıkladı. Toplum olarak birlik beraberliğe en fazla ihtiyaç duyulan bir dönemden geçildiğine dikkat çeken UEDAŞ Genel Müdürü Mesut Efe, son zamanlarda yaşanan buhran günlerinin bir an önce geçmesini diledi. 2016 yılında büyük bir başarı ivmesi yakaladıklarını belirten Mesut Efe, “2017 yılında da hedeflerimize emin adımlarla ilerleyeceğiz. Hizmeti devraldığımız süreçten bu yana maraton yarışımıza devam ediyoruz. Kaliteli ve kesintisiz enerji verme politikamızdan taviz vermiyoruz. Güney Marmara Bölgesi’nde Bursa başta olmak üzere Balıkesir, Çanakkale ve Yalova illerinde 2.9 milyon müşteriye 2 bin 177 personelle 24 saat hizmet vermekteyiz. Şehir merkezindeki ve en uzak köydeki vatandaşımıza aynı kalitede hizmet veriyoruz” dedi.

Yatırımlardaki hedefin kesintisiz ve kaliteli bir enerji arzı sağlamak olduğuna değinen Efe, elektrik dağıtımı kapsamında yapılan yatırımlar için bu yıl 3. uygulama dönemine girildiğini söyledi. 2020 yılına kadar devam edecek yatırım planlamasında potansiyel büyümeye bağlı olarak önceliğin her zaman Bursa'ya ait olduğunu belirten Efe, "2020 yılına kadar hizmet bölgemizde yaklaşık 1.1 milyar liralık yatırım yapacağız. 2016 yılında yatırım yükümlülüğümüz olan yaklaşık 223 milyon liralık bütçe planlaması yapmış olmamıza rağmen yıl içinde acil yapılması gereken birtakım projeler için yatırım rakamımızı artırarak 255 milyon lira tutarında bir rakam ile yılı sonlandıracağız. 2016 yılında yatırım büyüklüğü açısından Bursa’ya yapılan yatırım tutarı 142 milyon lira dolayındaydı. 2017 yılında ise hizmet bölgemize 241 milyon liralık yatırım yapmayı hedefliyoruz. Bunu 120 milyon lirasını Bursa’da gerçekleştireceğiz” diye konuştu.

Bursa’daki alt yapı çalışmalarını da değerlendiren Efe, “Yer altına alınma projesinde yatırım fiyatları oldukça yüksek. Sadece bir noktadan örnek verecek olursak, Osmangazi ilçesinin Koğukçınar, atıcılar ve küçükbalıklı’ya kadar uzanan bölgedeki 16 mahalleyi kapsayan noktada yer altı çalışması planlaması yaptık. Sadece o bölgenin yer altına alınması 100 milyonu geçiyor. Bazı bölgelerde ise başlayan kentsel dönüşüm çalışmalarına bağlı olarak planlıyoruz. Çünkü şuanda yapacağımız yer altı çalışması daha sonra yeterli olmayacak ve yeniden bir çalışma yapılması gerekecek” şeklinde ifade etti.

SCADA Projesinin UEDAŞ’ın mega yatırımlarından biri olduğuna işaret eden Mesut Efe, SCADA DMS’nın hayata geçmesi ile UEDAŞ merkez ofisinde bulunan büyük bir ekrandan şebekede oluşan elektrik kesintilerinin anında görülebildiğini anlatan Efe, “SCADA Merkezimizde arıza durumunda bilgisayar üzerinde manevra yaparak alternatif hattan enerji verilebiliyor ya da eğer alternatif hat yoksa ve kesinti uzun sürecekse kesintiden etkilenen abonelere kısa süre içinde sms ile detaylı bilgi verme imkanına sahip oluyoruz” dedi.

Ar-Ge ve inovasyona önem verdiklerini belirten Efe, “İçerisinde bulunduğumuz 2016-2020 yıllarını kapsayan 3. uygulama döneminde, bir önceki dönem 6 Milyon lira olarak belirlenen Ar-Ge bütçesini 12 Milyon liraya arttırarak iki katına çıkardık. Projeleri arasında özellikle TÜBİTAK trafo izleme projesi, denizaltı robotu tasarım projesi, Hibrit haberleşme ile sayaç okuma projesi ve orta gerilim regülasyon projesi ile ELDER koordinesinde yürütülen Türkiye Akıllı Şebekeler 2023 vizyon belirleme projesi yer alıyor” şeklinde konuştu.

Arıza sayılarının geçmişe oranla düştüğüne vurgu yapan Efe sözlerini şöyle sürdürdü:

“TEİAŞ verilerine göre 2011 yılında arıza sayımız 5 bin 209 adet iken, 2015 yılı sonu itibariyle 2 bin 49’a düşmüş olup yüzde 73,31 oranında iyileşme sağlanmıştır. 2016 yılında ise bu seviye bin 371 adet civarında olup, 2015 yılına göre değerlendirildiğinde yapılan yatırımlar ve iyileştirmelere bağlı olarak yüzde 34 oranında bir iyileşme sağlandığı görülmektedir. Ayrıca 2016 yılı için EPDK’nın belirlemiş olduğu kayıp kaçak hedefimiz 7,55 iken gerçekleşen kayıp kaçak oranımız 5,03 seviyesindedir. Bunun yüzde 3,5-4’ü teknik kayıp, kalanı ise ticari kayıptır. Karsa taşıdığımız çağrı merkezindeki çalışan sayısı 250’ye ulaştı. Bu yatırımımızla abonelerimize daha kaliteli hizmet vermenin yanı sıra Kars’ta istihdam sağlamanın büyük mutluluğunu yaşıyoruz. Kars başta olmak üzere yeni çağrı merkezimiz ile birlikte ortalama yüzde 80-85’lerde olan çağrı karşılama oranının yüzde 95, yüzde 100’lere çıkması ana hedefimiz. Daha önce çağrı merkezlerinde 60 saniye olan bekleme süresi 45 saniyeye düşerken, bundan sonra abone çağrı merkezini aradığında ‘meşgul’e düşmeyecek ve 45 saniye içinde mutlaka bir müşteri temsilcisine bağlanmış olacak.”

Abdullah Çibir