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UEFA Avrupa Ligi Olympiakos: 1 - Osmanlıspor: 0 (Maç sonucu) Osmanlı Olympiakos geniş özet ve golleri izle

Osmanlıspor, UEFA Avrupa Ligi son 32 turunun ilk maçında deplasmanda Yunan ekibi Olympiakos ile karşılaştı. Mücadele golsüz eşitlikle sona erdi.

UEFA Avrupa Ligi Olympiakos: 1 - Osmanlıspor: 0 (Maç sonucu) Osmanlı Olympiakos geniş özet ve golleri izle

16 Şubat 2017 23:22

Maçtan dakikalar

3. dakikada ceza yayı üzerinde kazanılan serbest vuruşta topun başına geçen Fortounis, meşin yuvarlağı üstten auta gönderdi.

14. dakikada sağ kanattan kullanılan serbest vuruşta ceza sahası içinde Martins’in kafa vuruşunda top üstten auta çıktı.

41. dakikada sol kanattan kullanılan köşe atışında ceza sahası içinde Botia’nın şutunda kaleci Karcemarskas topu kornere çeldi.

42. dakikada Osmanlıspor defansının hatasıyla topu kapan Cardozo’nun ceza sahası içinde yerden vuruşunda kaleci Karcemarskas meşin yuvarlağın filelere gitmesine izin vermedi.

44. dakikada sağ kanattan Vrsajevic'in ortasında ceza sahası içinde topla buluşan Ndiaye'nin vuruşunda defans topu kornere gönderdi.

55. dakikada ceza yayına yakın bir noktadan Seba’nın sert vuruşunda kaleci Karcemarskas topu çeldi.

57. dakikada Martins’in uzaktan gelişine sert şutunda üst köşeye giden topu kaleci Karcemarskas, kornere tokatladı.

74. dakikada ceza yayı üzerinde Viana, Osmanlısporlu oyuncu Prochazka'ya faul yapınca hakem kırmızı kartını çıkardı ve ev sahibi ekip 10 kişi kaldı.

90. dakikada Regattin'in sağ çaprazdan şutunda top farklı şekilde yandan auta gitti.

Stat: Georgios Karaiskakis

Hakemler: Ruddy Buquet xx, Frederic Cano xx, Cyril Gringore xx

Olympiakos: Leali xx, Figueiras xx, Viana xx, Cissokho xx, Botia xx, Seba xx, Martins xx (Karim Ansarifard dk. 87 ?), Fortounis xx, Androutsos xx, Retsos xx, Oscar Cardozo x (Romao dk. 76 x)
Yedekler: Choutesiotis, Paredes, Nikolaou, Manthatis, Bouchalakis
Teknik Direktör: Paulo Bento

Osmanlıspor: Karcemarskas xxx, Numan Çürüksu xx, Pinto xxx, Vrsajevic xx, Prochazka xx, Luiz Carlos xx (Adam Maher dk. 87 ?), Regattin xx, Ndiaye xx, Bifouma xx (Mehmet Güven dk. 90+2 ?), Musa Çağıran xx, Delarge xx (Rusescu dk. 81 ?)
Yedekler: Hakan Arıkan, Muhammed Bayır, Lukasz Szukala, Webo
Teknik Direktör: Mustafa Reşit Akçay

Kırmızı kart: Viana (dk. 74)

Sarı kartlar: Figueiras, Retsos, Botia, Fortounis (Olympiakos), Luiz Carlos, Numan Çürüksu, Pinto, Ndiaye (Osmanlıspor) 

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