UEFA Avrupa Ligi’nde kuralar çekildi! İşte eşleşmeler...

UEFA Avrupa Ligi’nde Son 32 Turu dün gece oynanan maçların ardından tamamlandı. Avrupa Ligi’nde son 16 turuna yükselen takımların yer aldığı kura çekimi bugün Fransa’nın Monaco kentinde gerçekleşti. Son 16 Turu’nda ilk maçlar 8, ikinci maçlar ise 15 Mart tarihlerinde oynanacak.
Kura çekiminin ardından oluşan eşleşmeler şu şekilde:
Lazio - Dinamo Kiev
Leipzig - Zenit
Atletico Madrid - Lokomotiv Moskova
CSKA Moskova - Lyon
Marsilya - Atletic Bilbao
Sporting Lizbon - Victoria Plzen
Borussia Dortmund - Salzburg
Milan - Arsenal