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UEFA Avrupa Ligi’nde kuralar çekildi! İşte eşleşmeler...

UEFA Avrupa Ligi’nde Son 16 takım belli oldu.Milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu’nun formasını giydiği İtalyan ekibi Milan, İngiltere temsilcisi Arsenal ile eşleşti.

UEFA Avrupa Liginde kuralar çekildi! İşte eşleşmeler...

23 Şubat 2018 15:22

UEFA Avrupa Ligi’nde Son 32 Turu dün gece oynanan maçların ardından tamamlandı. Avrupa Ligi’nde son 16 turuna yükselen takımların yer aldığı kura çekimi bugün Fransa’nın Monaco kentinde gerçekleşti. Son 16 Turu’nda ilk maçlar 8, ikinci maçlar ise 15 Mart tarihlerinde oynanacak.

Kura çekiminin ardından oluşan eşleşmeler şu şekilde:

Lazio - Dinamo Kiev

Leipzig - Zenit

Atletico Madrid - Lokomotiv Moskova

CSKA Moskova - Lyon

Marsilya - Atletic Bilbao

Sporting Lizbon - Victoria Plzen

Borussia Dortmund - Salzburg

Milan - Arsenal 

Etiketler: arsenal, avrupa ligi 32 tur, avrupa ligi kura cekimi, eşleşme, son 16 takim belli oldu, UEFA Avrupa Ligi

 

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