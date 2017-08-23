UEFA Avrupa Ligi’nde rövanş zamanı| Fenerbahçe Vardar maçı ne zaman saat kaçta?

UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanş maçları, yarın yapılacak. Oynanacak 22 karşılaşmada Fenerbahçe’de tur için sahaya çıkacak. Karşılaşmalardan sonra tur atlayan takımlar, gruplara kalacak. Grup kuraları ise 25 Ağustos Cuma günü çekilecek.

UEFA Avrupa Ligi play-off turunda rövanş karşılaşmalarının TSİ programı şöyle:

19.00 AEK Larnaka - Viktoria Plzen (1-3)

19.45 Dinamo Kiev - Maritimo (0-0)

20.00 Maccabi Tel-Aviv - Altach (1-0)

20.00 Oleksandriya - BATE (1-1)

20.00 Östersunds - PAOK (1-3)

20.00 Salzburg - Viitorul (3-1)

20.00 Sheriff - Legia Varşova (1-1)

20.00 Zenit - Utrecht (0-1)

20.30 Fenerbahçe - Vardar (0-2)

20.30 Suduva - Ludogorets (0-2)

21.00 Videoton - Partizan (0-0)

21.00 Skenderbeu - Dinamo Zagreb (1-1)

21.00 Midtjylland - Apollon (2-3)

21.00 AEK - Club Brugge (0-0)

21.45 Olympique Marsilya - Domzale (1-1)

21.45 Rosenborg - Ajax (1-0)

21.45 Braga - Hafnarfjördur (2-1)

21.45 Athletic Bilbao - Panathinaikos (3-2)

21.45 Shkendija - Milan (0-6)

22.00 Hajduk Split - Everton (0-2)

22.00 Kızılyıldız - Krasnodar (2-3)

22.05 Austria Wien - Osijek (2-1)

Fenerbahçe tur peşinde

UEFA Avrupa Ligi Play-Off turunda Vardar'la 2-0'ın rövanşına çıkacak olan Fenerbahçe, taraftarı önünde en az 3 farklı kazanarak tur atlamak istiyor.

Makedonya'da oynanan karşılaşmayı 2-0 kaybederek taraftarlarını üzen Fenerbahçe, sahasında oynayacağı mücadelede tur kovalıyor. Bu sezon çıktığı ilk resmi maçta Sturm Graz'ı deplasmanda yenen Fenerbahçe, sonrasında 2'si lig, 2'si Avrupa olmak üzere boy gösterdiği 4 mücadelede 3 beraberlik ve 1 yenilgi alarak taraftarlarına hayal kırıklığı yaşattı. Giuliano ve Soldado transferleriyle kadrosunu güçlendiren sarı-lacivertli ekip, Vardar karşısında mutlak tur arıyor.

Josef cezalı

Aykut Kocaman'ın vazgeçemediği isimlerden olan Brezilyalı oyuncu Josef de Souza, ilk maçta gördüğü kırmızı kart nedeniyle bu mücadelede forma giyemeyecek. Aynı şekilde Vardar'da da takımın en önemli isimlerinden birisi olan Boban Grncarov, kırmızı kart cezalısı. Sarı-lacivertli ekipte gribal enfeksiyonunu atlatan Robin van Persie, bu mücadelede forma giyebilecek. Aykut Kocaman'ın ilk 11 tercihi ise merak konusu. Fenerbahçe'nin yarın sahaya şu muthemel 11'le çıkması bekleniyor:

Kameni - Isla, Skrtel, Neustadter, İsmail - Mehmet Topal, Giuliano, Dirar, Valbuena, Alper - Soldado (Van Persie)

Bozhan Memiş