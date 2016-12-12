Diğer
Kategoriler
  •  » iha.com.tr
  •  » Spor
  •  » UEFA Avrupa Ligi'nde temsilcilerimizin rakipleri belli oldu! İşte Beşiktaş, Fenerbahçe, Osmanlıspor rakipleri

UEFA Avrupa Ligi'nde temsilcilerimizin rakipleri belli oldu! İşte Beşiktaş, Fenerbahçe, Osmanlıspor rakipleri

UEFA Avrupa Ligi'nde son 32 turunda mücadele edecek Beşiktaş, Fenerbahçe ve Osmanlıspor'un rakipleri belli oldu. 3 Temsilcimiz de kura çekimine seri başı olarak katılacak. UEFA Avrupa Ligi'nde temsilcilerimizin rakipleri belli oldu. İşte Beşiktaş, Fenerbahçe, Osmanlıspor rakipleri.

UEFA Avrupa Liginde temsilcilerimizin rakipleri belli oldu! İşte Beşiktaş, Fenerbahçe, Osmanlıspor rakipleri

12 Aralık 2016 14:44

Beşiktaş, Fenerbahçe ve Osmanlıspor'un mücadele edeceği UEFA Avrupa Ligi'nde son 32 turu maçlarının kura çekimi yapıldı.

Avrupa Ligi'nde gruplarını lider tamamlayan Fenerbahçe ve Osmanlıspor ile Şampiyonlar Ligi üçüncüleri arasında en iyi 4 takım arasına giren Beşiktaş, son 32 turu kura çekimine seri başı olarak katılacak. Kura çekiminde aynı grup veya ülke takımları birbirleriyle eşleşemeyecek.

İŞTE EŞLEŞMELER;

Hapoel Beer-Sheva - Beşiktaş

FC Krasnodar - Fenerbahçe

Olympiacos - Osmanlıspor

Athletic Bilbao - Apoel FC

Legia Varşova - Ajax

Anderlecht - Zenit

Astra Giurgiu - KRC Genk

Manchester United - St-Etienne

Villarreal - AS Roma

Ludoogorets - FC Kopenhag

Celta de Vigo - Shakhtar Donetsk

KAA Gent - Tottenham Hotspur

FC Rostov - Sparta Praha

Borussia M'Gladbach - Fiorentina

PAOK - Schalke 04

AZ Alkmaar - O. Lyon

Maçlar 16 ve 23 Şubat'ta
Seri başı takımlar, rövanş maçlarını sahalarında yapacak. Ligde son 32 turu maçları, 16 ve 23 Şubat 2017'de oynanacak.

Seri başı takımlar

Beşiktaş, Fenerbahçe, Osmanlı (Türkiye), Ajax (Hollanda), APOEL (G.Kıbrıs Rum Kesimi), Fiorentina, Roma (İtalya), Kopenhag (Danimarka), Lyon, St-Etienne (Fransa), Schalke 04 (Almanya), Shakhtar Donetsk (Ukrayna), Sparta Prag (Çek Cumhuriyeti), Tottenham (İngiltere), Zenit (Rusya), Genk (Belçika).

Seri başı olmayan takımlar
Anderlecht, Gent (Belçika), Astra (Romanya), AZ Alkmaar (Hollanda), B.Mönchengladbach (Almanya), Celta Vigo, A.Bilbao, Villarreal (İspanya), Hapoel Beer-Sheva (İsrail), Krasnodar, Rostov (Rusya), Legia Varşova (Polonya), Ludogorets (Bulgaristan), M.United (İngiltere), Olimpiakos, PAOK (Yunanistan).

3 temsilcimiz de seribaşı

Avrupa Ligi’nde gruplarını lider tamamlayan Fenerbahçe ve Osmanlıspor ile Şampiyonlar Ligi üçüncüleri arasında en iyi 4 takım arasına giren Beşiktaş, son 32 turu kura çekimine seribaşı olarak katılıyor.
 

Etiketler: beşiktaş, Fenerbahçe ve Osmanlıspor, UEFA Avrupa Ligi


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

SPOR VİDEO GALERİ
SPOR FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 6°C

  • Ankara

    Ankara 4°C

  • İzmir

    İzmir 11°C

  • Bursa

    Bursa 6°C

  • Trabzon

    Trabzon 10°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
Paykasa
Paykasa satın alma ve paykasa bozdurma işlemleri için en uygun paykasa fiyatlar
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.

Elektronik Sigara Modelleri
İndirimli Elektronik Sigara
www.elektroniksigara.ist
Gizli Kamera
Gizli Kamera, Gizli Kamera Çeşitleri, Gizli Kamera Fiyatları ve Kalem Kamera spyshop.com.tr'de

Moda, burç ve kadına dair
tüm güzellikler için
kadin.com
Gatete Tirajları
Günlük ve gerçek
Gazete Tirajlarına
ulaşmanın yolu!
www.gazetetirajlari.com
Domain Sorgulama
Domain, Domain sorgulama,
Hosting, Marka tescil, Whois,
Web sitesi, Gazete oku

Mavi Kadın
Sağlık, güzellik, diyet...
Kadına özel, kadın sitesi
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç