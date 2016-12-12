Beşiktaş, Fenerbahçe ve Osmanlıspor'un mücadele edeceği UEFA Avrupa Ligi'nde son 32 turu maçlarının kura çekimi yapıldı.
Avrupa Ligi'nde gruplarını lider tamamlayan Fenerbahçe ve Osmanlıspor ile Şampiyonlar Ligi üçüncüleri arasında en iyi 4 takım arasına giren Beşiktaş, son 32 turu kura çekimine seri başı olarak katılacak. Kura çekiminde aynı grup veya ülke takımları birbirleriyle eşleşemeyecek.
İŞTE EŞLEŞMELER;
Hapoel Beer-Sheva - Beşiktaş
FC Krasnodar - Fenerbahçe
Olympiacos - Osmanlıspor
Athletic Bilbao - Apoel FC
Legia Varşova - Ajax
Anderlecht - Zenit
Astra Giurgiu - KRC Genk
Manchester United - St-Etienne
Villarreal - AS Roma
Ludoogorets - FC Kopenhag
Celta de Vigo - Shakhtar Donetsk
KAA Gent - Tottenham Hotspur
FC Rostov - Sparta Praha
Borussia M'Gladbach - Fiorentina
PAOK - Schalke 04
AZ Alkmaar - O. Lyon
Maçlar 16 ve 23 Şubat'ta
Seri başı takımlar, rövanş maçlarını sahalarında yapacak. Ligde son 32 turu maçları, 16 ve 23 Şubat 2017'de oynanacak.
Seri başı takımlar
Beşiktaş, Fenerbahçe, Osmanlı (Türkiye), Ajax (Hollanda), APOEL (G.Kıbrıs Rum Kesimi), Fiorentina, Roma (İtalya), Kopenhag (Danimarka), Lyon, St-Etienne (Fransa), Schalke 04 (Almanya), Shakhtar Donetsk (Ukrayna), Sparta Prag (Çek Cumhuriyeti), Tottenham (İngiltere), Zenit (Rusya), Genk (Belçika).
Seri başı olmayan takımlar
Anderlecht, Gent (Belçika), Astra (Romanya), AZ Alkmaar (Hollanda), B.Mönchengladbach (Almanya), Celta Vigo, A.Bilbao, Villarreal (İspanya), Hapoel Beer-Sheva (İsrail), Krasnodar, Rostov (Rusya), Legia Varşova (Polonya), Ludogorets (Bulgaristan), M.United (İngiltere), Olimpiakos, PAOK (Yunanistan).
3 temsilcimiz de seribaşı
Avrupa Ligi’nde gruplarını lider tamamlayan Fenerbahçe ve Osmanlıspor ile Şampiyonlar Ligi üçüncüleri arasında en iyi 4 takım arasına giren Beşiktaş, son 32 turu kura çekimine seribaşı olarak katılıyor.