Beşiktaş, Fenerbahçe ve Osmanlıspor'un mücadele edeceği UEFA Avrupa Ligi'nde son 32 turu maçlarının kura çekimi yapıldı.

Avrupa Ligi'nde gruplarını lider tamamlayan Fenerbahçe ve Osmanlıspor ile Şampiyonlar Ligi üçüncüleri arasında en iyi 4 takım arasına giren Beşiktaş, son 32 turu kura çekimine seri başı olarak katılacak. Kura çekiminde aynı grup veya ülke takımları birbirleriyle eşleşemeyecek.

İŞTE EŞLEŞMELER;

Hapoel Beer-Sheva - Beşiktaş

FC Krasnodar - Fenerbahçe

Olympiacos - Osmanlıspor

Athletic Bilbao - Apoel FC

Legia Varşova - Ajax

Anderlecht - Zenit

Astra Giurgiu - KRC Genk

Manchester United - St-Etienne

Villarreal - AS Roma

Ludoogorets - FC Kopenhag

Celta de Vigo - Shakhtar Donetsk

KAA Gent - Tottenham Hotspur

FC Rostov - Sparta Praha

Borussia M'Gladbach - Fiorentina

PAOK - Schalke 04

AZ Alkmaar - O. Lyon

Maçlar 16 ve 23 Şubat'ta

Seri başı takımlar, rövanş maçlarını sahalarında yapacak. Ligde son 32 turu maçları, 16 ve 23 Şubat 2017'de oynanacak.

Seri başı takımlar

Beşiktaş, Fenerbahçe, Osmanlı (Türkiye), Ajax (Hollanda), APOEL (G.Kıbrıs Rum Kesimi), Fiorentina, Roma (İtalya), Kopenhag (Danimarka), Lyon, St-Etienne (Fransa), Schalke 04 (Almanya), Shakhtar Donetsk (Ukrayna), Sparta Prag (Çek Cumhuriyeti), Tottenham (İngiltere), Zenit (Rusya), Genk (Belçika).

Seri başı olmayan takımlar

Anderlecht, Gent (Belçika), Astra (Romanya), AZ Alkmaar (Hollanda), B.Mönchengladbach (Almanya), Celta Vigo, A.Bilbao, Villarreal (İspanya), Hapoel Beer-Sheva (İsrail), Krasnodar, Rostov (Rusya), Legia Varşova (Polonya), Ludogorets (Bulgaristan), M.United (İngiltere), Olimpiakos, PAOK (Yunanistan).

3 temsilcimiz de seribaşı

Avrupa Ligi’nde gruplarını lider tamamlayan Fenerbahçe ve Osmanlıspor ile Şampiyonlar Ligi üçüncüleri arasında en iyi 4 takım arasına giren Beşiktaş, son 32 turu kura çekimine seribaşı olarak katılıyor.

