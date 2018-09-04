UEFA, Fatih Terim'in doğum gününü kutladı

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'e 65. yaş günü dolayısıyla kutlama mesajları yağıyor. Kendi kulübü, takımdaki yeni-eski futbolcular ve taraftarların yanı sıra UEFA da deneyimli teknik adamın doğum gününü kutlamayı unutmadı. UEFA Şampiyonlar Ligi sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda 'İmparator Fatih Terim 65 yaşında' ve 'Fatih Terim, Galatasaray'ı Lokomotiv Moskova, Porto ve Schalke 04'ün olduğu UEFA Şampiyonlar Ligi D Grubu'ndan çıkarabilecek mi?' ifadelerine yer verildi.

Oğuzhan Ort

