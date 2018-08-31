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UEFA I grubu kura sonuçları |Beşiktaş'ın RAKİPLERİ kim OLdu? Beşiktaş UEFA kura SONUÇLARI

UEFA I grubu kura sonuçları |Beşiktaş'ın RAKİPLERİ kim OLdu? Beşiktaş UEFA kura SONUÇLARI... UEFA Avrupa Ligi’nde gruplardaki eşleşmeler Monaco’da çekilecek olan kuralar ile belli olacak. Kura çekimlerine az bir zaman kaldı. Beşiktaş camiası oldukça heyecanlı. İşte UEFA kura çekilişi ile ilgili tüm detaylar...

UEFA I grubu kura sonuçları |Beşiktaşın RAKİPLERİ kim OLdu? Beşiktaş UEFA kura SONUÇLARI

31 Ağustos 2018 14:57

Beşiktaş'ın RAKİPLERİ kim OLdu? Beşiktaş UEFA kura SONUÇLARI (31 Ağustos UEFA kura sonuçları) UEFA Avrupa Ligi’nde gruplardaki eşleşmeler Monaco’da çekilen kura ile belli oldu. Kura çekimleri sonunda yapıldı. Beşiktaş camiası oldukça heyecanlı. İşte UEFA kura çekilişi ile ilgili tüm detaylar...

​Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakipleri bugün çekilen kuralarla birlikte belli oldu.

UEFA Avrupa Ligi'nde 2018-2019 kura çekimi bugün Fransa'da gerçekleşti. 14:00'da çekilen kura şöyle:

Beşiktaş: I Grubu'nda Malmö, Genk ve Sarpsborg ile mücadele edecek.

İşte temsilcilerimizin yer aldığı torbalar ve muhtemel rakipleri;

İŞTE BEŞİKTAŞ'IN RAKİPLERİ​

İŞTE BEŞİKTAŞ'IN RAKİPLERİ

1. Torba: Sevilla, Arsenal, Chelsea, Zenit, Bayer Leverkusen, Dynamo Kiev, Salzburg, Olympiakos, Villarreal, Anderlecht, Lazio
2. Torba: Sporting Lizbon, Ludogorets, København, Marsilya, Celtic, PAOK, AC Milan, Genk, Krasnodar, Astana, Rapid Wien
3. Torba: Real Betis, Qarabağ, BATE Borisov, Dinamo Zagreb, RB Leipzig, Eintracht Frankfurt, Malmö, Spartak Moskva, Standard Liège, Zürich, Bordeaux, Rennes,
4. Torba: Apollon, Rosenborg, Vorskla Poltava, Slavia Praha, Akhisar Belediyespor, Jablonec, AEK Larnaca, Vidi, Rangers, Dudelange, Spartak Trnava, Sarpsborg

 

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