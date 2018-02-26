Diğer
Kategoriler

UEFA Kongresi Bratislava'da yapıldı

42. UEFA Kongresi, UEFA'ya üye ülke federasyonların katılımı ile bugün Slovakya'nın Bratislava kentinde yapıldı.

UEFA Kongresi Bratislavada yapıldı

26 Şubat 2018 17:18

Türkiye Futbol Federasyonu'nu 1. Başkan Vekili ve UEFA Yönetim Kurulu Üyesi Servet Yardımcı, Yönetim Kurulu Üyesi Alaattin Aykaç ile Genel Sekreter Kadir Kardaş'ın temsil ettiği kongrede İspanya Futbol Federasyonu Başkanı Juan Luis Larrea Sarobe, UEFA Yönetim Kurulu'na; Macaristan Futbol Federasyonu Başkanı Sandor Csanyi ise FIFA başkan yardımcılığına birer yıl için seçildi. Sandor Csanyi'den boşalan FIFA Konseyi üyeliğine Portekiz Futbol Federasyonu Başkanı Fernando Gomes getirildi. Avrupa Profesyonel Futbol Ligleri Birliği Başkanı Lars-Christer Olsson, birliğin temsilcisi olarak UEFA Yönetim Kurulu'nun yeni üyesi oldu. Ayrıca kongrede UEFA talimatlarındaki değişiklikler anlatılırken, UEFA Uluslar Ligi ve ulusal müsabakaların yeni statüsü ve takvimi de konuşuldu. Bir sonraki UEFA Kongresi, 7 Şubat 2019'da Roma'da yapılacak.

 

YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 7°C

  • Ankara

    Ankara 10°C

  • İzmir

    İzmir 15°C

  • Bursa

    Bursa 9°C

  • Trabzon

    Trabzon 15°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
      FOTO GALERİ
        AdIDM.
        Takı Dükkanı
        Gümüş Alyans Modelleri
        Nice Türkiye
        Nice Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.nice-otomasyon.com
        Bft Türkiye
        Bft Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.bft-turkiye.com

        AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
        BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
        Reklamı Geç