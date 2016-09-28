UEFA Şampiyonlar Ligi 2. hafta maçlarında bugün 6 karşılaşma oynandı. G Grubu Leicester City - Porto karşılaşmasını FIFA kokartlı hakem Cüneyt Çakır yönetti. Çakır'ın yardımcılığını ise Bahattin Duran ve Tarık Ongun yaptı. Borussia Dortmund'da forma giyen milli futbolcu Emre Mor ise 78. dakikada Raphael Guerreiro'nun yerine oyuna dahil oldu. UEFA Şampiyonlar Ligi grup maçlarında bugün oynanan karşılaşmalar ve alınan sonuçlar şöyle:

E Grubu

CSKA Moscow: 0 - Tottenham: 1

Monaco: 1 - Bayer Leverkusen: 1

F Grubu

Borussia Dortmund: 2 - Real Madrid: 2

Sporting Lisbon: 2 - Legia Warszawa: 0

G Grubu

FC Copenhagen: 4 - Club Brugge: 0

Leicester City: 1 - Porto: 0

H Grubu

Dinamo Zagreb: 0 - Juventus: 4

Sevilla: 1 - Lyon: 0