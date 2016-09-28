UEFA Şampiyonlar Ligi 2. hafta maçlarında bugün 6 karşılaşma oynandı. G Grubu Leicester City - Porto karşılaşmasını FIFA kokartlı hakem Cüneyt Çakır yönetti. Çakır'ın yardımcılığını ise Bahattin Duran ve Tarık Ongun yaptı. Borussia Dortmund'da forma giyen milli futbolcu Emre Mor ise 78. dakikada Raphael Guerreiro'nun yerine oyuna dahil oldu. UEFA Şampiyonlar Ligi grup maçlarında bugün oynanan karşılaşmalar ve alınan sonuçlar şöyle:
E Grubu
CSKA Moscow: 0 - Tottenham: 1
Monaco: 1 - Bayer Leverkusen: 1
F Grubu
Borussia Dortmund: 2 - Real Madrid: 2
Sporting Lisbon: 2 - Legia Warszawa: 0
G Grubu
FC Copenhagen: 4 - Club Brugge: 0
Leicester City: 1 - Porto: 0
H Grubu
Dinamo Zagreb: 0 - Juventus: 4
Sevilla: 1 - Lyon: 0