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UEFA yılın takımı belli oldu

UEFA yılın takımı, yapılan oylama sonucunda belli oldu. Listede Real Madrid’den 5 futbolcu yer aldı.

UEFA yılın takımı belli oldu

11 Ocak 2018 15:14

UEFA’nın resmi internet sitesinden yapılan açıklama ile 2017 yılının takımı belli oldu. İnternet üzerinden yapılan oylamada toplam 8 milyon 779 bin 639 futbolsever oy kullandı. Yılın takımına en çok futbolcu ise İspanyol ekibi Real Madrid’den seçildi. Madrid'den en iyi 11'de 5 isim yer aldı. Oylamada en çok oyu 588 bin 315 ile Real Madrid’in İspanyol defans futbolcusu Sergio Ramos aldı. Sıralamada Marcelo 558 bin 495 ile ikinci, Lionel Messi 477 bin 036 ile üçüncü, Cristiano Ronaldo ise 444 bin 430 oy ile dördüncü en fazla oy alan futbolcu oldu.
Türkiye; Hindistan ve Polonya’nın ardından en çok oy veren üçüncü ülke oldu.

UEFA yılın takımın yer alan isimler şöyle:

Gianluigi Buffon (Juventus), Dani Alves (Juventus / Paris Saint-Germain), Sergio Ramos (Real Madrid CF), Giorgio Chiellini (Juventus), Marcelo (Real Madrid); Kevin De Bruyne (Manchester City FC), Toni Kroos (Real Madrid CF), Luka Modric (Real Madrid); Eden Hazard (Chelsea), Lionel Messi (FC Barcelona), Cristiano Ronaldo ( Real Madrid CF) 

Oğuzhan Ort

Etiketler: uefa

 

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