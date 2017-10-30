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UEFA'dan Cüneyt Çakır'a kritik görev

FIFA Kokartlı hakem Cüneyt Çakır, UEFA Şampiyonlar Ligi H Grubu 4. maçında Tottenham ile Real Madrid arasında oynanacak mücadelede düdük çalacak.

UEFAdan Cüneyt Çakıra kritik görev

30 Ekim 2017 15:40

Bu sezon Devler Ligi'nde Chelsea'nin deplasmanda Atletico Madrid'i 2-1 yendiği maçta görev alan Cüneyt Çakır'a UEFA'dan bir kritik görev daha geldi. UEFA Şampiyonlar Ligi H Grubu 4. hafta karşılaşmasında Tottenham'ın İspanyol devi Real Madrid'i ağırlayacağı mücadeleyi Cüneyt Çakır yönetecek. Wembley Stadyumu'nda TSİ 21.45'te başlayacak maçta Çakır'ın yardımcılıklarını Bahattin Duran ve Tarık Ongun yapacak. Mustafa Emre Eyisoy'un dördüncü hakem olacağı karşılaşmada, Hüseyin Göçek ile Barış Şimşek de ilave yardımcı hakem görevinde bulunacak.

Uygar Aydın

Etiketler: Cüneyt Çakır, Real Madrid, Şampiyonlar Ligi, Tottenham

 

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