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UEFA'dan Mete Kalkavan'a görev!

FIFA kokartlı hakem Mete Kalkavan, 27 Temmuz 2017 Perşembe günü Fransa'nın Marsilya ile Belçika'nın Oostende takımları arasında oynanacak UEFA Avrupa Ligi 3. Ön Eleme turu maçında düdük çalacak.

UEFAdan Mete Kalkavana görev!

24 Temmuz 2017 17:10

Türkiye Futbol Federasyonu'nun resmi internet sitesinden yapılan açıklama şöyle:
"FIFA kokartlı hakemlerimizden Mete Kalkavan, 27 Temmuz 2017 Perşembe günü Fransa'nın Marsilya ile Belçika'nın Oostende takımları arasında oynanacak UEFA Avrupa Ligi 3. Ön Eleme turu maçını yönetecek.

Fransa'nın Marsilya şehrindeki Velodrome Stadyum'unda TSİ 21.45'te başlayacak karşılaşmada Kalkavan'ın yardımcılıklarını Esat Sancaktar ve Ceyhun Sesigüzel yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Halil Umut Meler olacak." 

Etiketler: marsilya, Mete Kalkavan, UEFA Avrupa Ligi


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