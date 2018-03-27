UEFA'dan radikal karar

UEFA, gerçekleştirdiği turnuvalar kapsamında 2018-2019 sezonu için önemli kararlar aldı. Alexander Caferin'in başkanlığa gelmesiyle bir yenilenme sürecinde olan UEFA, resmi sitesinden yaptığı açıklamalarda önümüzdeki sezondan itibaren Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi'nde değişiklikler yaşanacağını açıkladı.

4. oyuncu değiştirilebilecek

UEFA'nın aldığı en radikal karar olarak oyuncu değişikliği sayısında yapılan yenilikler dikkat çekiyor. Buna göre 2018-2019 sezonundan itibaren takımlar, Avrupa kupalarında uzatmaya giden mücadelelerde bir oyuncu değiştirme hakkına daha sahip olacak. Yani söz konusu müsabakalarda 3 yerine 4 oyuncu değişikliği yapılabilecek.

Bunun yanında Şampiyonlar Ligi finali, Avrupa Ligi finali ve Süper Kupa finalinde kadroya 23 oyuncu yazılabilecek. Böylece yedek kulübesinde oturan oyuncu sayısı 12'ye çıkmış olacak.

Şampiyonlar Ligi'nde 21.45 uygulaması sona erdi

Şampiyonlar Ligi'nde maçların başlama saati olan 21.45 uygulaması da önümüzdeki sezon sona erecek. Avrupa saatine göre 18.55 ve 21.00 olarak belirlenen yeni saatler Türkiye'yi ise olumsuz etkileyecek. Yapılan değişikliğe göre Şampiyonlar Ligi maçları Türkiye'de artık 23.00 veya 00.00'da oynanacak.