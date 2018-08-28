UEFA'dan Şenol Güneş'e davet

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, UEFA'nın 20.'sini düzenleyeceği Elit Antrenörler Forumu'na davet edildi. İsviçre'nin Nyon kentinde 4 Eylül Salı günü saat 14.00-18.30 arasında yapılacak olan toplantıya Avrupa'nın önde gelen teknik adamları davet edildi. Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş'le birlikte katılımcılar arasında şu isimler yer alıyor: Massimiliano Allegri (Juventus), Carlo Ancelotti (Napoli), Rafael Benitez (Newcastle United), Sergio Conceiçao (Porto), Unai Emery (Arsenal), Paulo Fonseca (Shakhtar Donetsk), Rudi Garcia (Marsilya), Julen Lopetegui (Real Madrid), Jose Mourinho (Manchester United), Thomas Tuchel (Paris SG), Arsene Wenger.