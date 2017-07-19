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UEFA'dan Türk hakemlere görev !

UEFA Hakem Komitesi, FIFA kokartlı Türk hakemlerden UEFA Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi ön eleme turları ile U21 Avrupa Şampiyonası elemelerinde görev verdi.

UEFAdan Türk hakemlere görev !

19 Temmuz 2017 13:43

Türkiye Futbol Federasyonu'nun resmi internet hesabından yapılan açıklamada, Hüseyin Göçek 1-2 Ağustos 2017 tarihlerinde oynanacak UEFA Şampiyonlar Ligi, Halis Özkahya ve Mete Kalkavan 27 Temmuz 2017 tarihinde yapılacak UEFA Avrupa Ligi, Ali Palabıyık 3 Ağustos 2017 tarihinde oynanacak UEFA Avrupa Ligi'nde düdük çalacağı kaydedildi.

Halil Umut Meler de 4-5 Eylül 2017 tarihlerinde yapılacak UEFA U21 Avrupa Şampiyonası Elemeleri grup müsabakalarında görev alacak. Müsabakalarla ilgili detaylar daha sonra açıklanacağı belirtildi. 

Etiketler: FIFA kokartlı Türk hakem, UEFA Hakem Komitesi


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