UEFA'dan "VAR" kararı

UEFA'nın internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, önümüzdeki sezondan itibaren Devler Ligi'nde de VAR sistemi kullanılmaya başlanacak. Aynı açıklamada, sistemin 2019 UEFA Süper Kupa müsabakasında, 2020 Avrupa Şampiyonası, 2020-2021 sezonundan itibaren UEFA Avrupa Ligi'nde ve 2021 UEFA Uluslar Ligi finallerinde kullanılacağı da kaydedildi.

UEFA Başkanı Aleksander Ceferin, "2019 Ağustos'a kadar sistemin düzgün işlemesini sağlayacak ve hakemlerimizin gerekli eğitimi alacak yeterince zamanımızın olduğuna inanıyorum. Bu sayede VAR sistemi dünyanın kulüpler düzeyindeki en iyi organizasyonu olan Şampiyonlar Ligi'nde düzgün bir şekilde uygulanacak" dedi.