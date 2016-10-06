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UEFA’nın en iyi 11’inde Türkiye’den de bir isim var

Kariyerini teknik direktör olarak devam ettiren eski futbolculardan kurulu en iyi 11 açıklandı. Kadroda Milli Takımlar Direktörü Fatih Terim de yer aldı.

UEFAnın en iyi 11inde Türkiyeden de bir isim var

06 Ekim 2016 12:54

UEFA’nın en iyi 11’inde şu isimler yer aldı:

Kaleci: Julen Lopetegui (İspanya)

Libero: Danny Blind (Hollanda)

Savunma oyuncusu: Gareth Southgate (İngiltere)

Savunma oyuncusu: Fatih Terim (Türkiye)

Savunma oyuncusu: Lars Olsen (Danimarka - Faroe Adaları teknik direktörü)

Orta saha oyuncusu: Gordon Strachan (İskoçya)

Orta saha oyuncusu: Didier Deschamps (Fransa)

Orta saha oyuncusu: Robert Prosinecki (Yugoslavya/Hırvatistan - Azerbaycan teknik direktörü)

Orta saha oyuncusu: Martin O’Neill (Kuzey İrlanda - İrlanda teknik direktörü)

Forvet: Andriy Shevchenko (Ukrayna)

Forvet: Marians Pahars (Letonya)

Etiketler: Fatih Terim, uefa


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