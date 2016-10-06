UEFA’nın en iyi 11’inde şu isimler yer aldı:
Kaleci: Julen Lopetegui (İspanya)
Libero: Danny Blind (Hollanda)
Savunma oyuncusu: Gareth Southgate (İngiltere)
Savunma oyuncusu: Fatih Terim (Türkiye)
Savunma oyuncusu: Lars Olsen (Danimarka - Faroe Adaları teknik direktörü)
Orta saha oyuncusu: Gordon Strachan (İskoçya)
Orta saha oyuncusu: Didier Deschamps (Fransa)
Orta saha oyuncusu: Robert Prosinecki (Yugoslavya/Hırvatistan - Azerbaycan teknik direktörü)
Orta saha oyuncusu: Martin O’Neill (Kuzey İrlanda - İrlanda teknik direktörü)
Forvet: Andriy Shevchenko (Ukrayna)
Forvet: Marians Pahars (Letonya)