Ufak çocuğu ile birlikte hırsızlık yapan sözde 'anne' kamerada

Olay, önceki gün Kavaklı Mahallesi'nde bulunan bir giyim mağazasında yaşandı. İddiaya göre Salime Akcan isimli kadın, müşteri gibi dükkanına gelen kadın ve oğluyla ilgilenmeye başladı. Müşteri kılığındaki hırsızlık şüphelisi kadın bir çantayı eline aldı ve 200 lirayı Akcan'a uzattı. Akcan ise bozuk parası olmadığını ifade etti. Müşteri kılığındaki şüpheli kadının tavırları nedeniyle Akcan paranın sahte olup olmadığını kontrol etti. Bu sırada genç kadını oyalayan hırsızlık şüphelisi kadın oğluna işaret etti.

Kadın Akcan'ı oyalarken diğer yandan ise oğlu önce şarjda bulunan ardından ise bankonun üzerinde duran binlerce liralık 2 ayrı telefonu çaldı. Bu sırada Akcan'ın dikkatini dağıtan kadın onu dışarıya çıkardı. Dışarıda kendini bekleyen arabaya binen şüpheli kadın ve oğlu kayıplara karıştı. Telefonlarının olmadığını görünce güvenlik kamerası kayıtlarını izleyen Akcan ise yaşadığı ilk şoku atlattıktan sonra polise başvurdu. Akcan olayı yapanların bir an önce yakalanmasını istiyor.

Yaşanan olay anını aktaran Akcan kadının kendisine 200 lira uzatarak çantayı satın almak istediğini söylediğini kaydederek, “ 200 lira üstünü verecektim bozuk param yoktu. Kadına bozuk param yok dedim o da bana ‘daha çok eşya alayım belki de o şekilde çıkar' dedi. Sonra önümden sola geçerek beni oyalamaya çalıştı. Sürekli benimle konuşup oyalamaya çalıştı. Sonra telefonumu almış çocuk. Ben onlarla konuşarak dışarı çıktım. Dışarı da benim sepetim var çocukta onlarla oynuyordu. O arada kadın meğer araba bekliyormuş bunları alacakmış araba. Kadın arabaya o arada işaret yapıyor bana da diğer ki oğlum bu tarafta arabaya yön veriyormuş. İçeriye girdim şarjdaki telefonuma baktım yok. Diğer telefonuma baktım yok. Bir telefonum bin lira diğeri ise 10 bin lira. Şu anda en yüksek model. Gece saat 3'te bile gittim emniyete görüntü verdim. Kesinlik bir şey çıkmadı. Görüntüleri izlemişler. Polis memuru bana açık açık bundan bir şey çıkmaz telefonun geri gelmez dedi. Gelip olay yerine görüntü vesaire almadılar”dedi.

Aynı yöntemle terziyi de soymaya çalışmışlar

Yaşanan olaydan birkaç dakika önce ise aynı anne ve oğlunun giyim mağazası yanındaki terziye de geldikleri öğrenildi. Kadın ve oğlunun terzi dükkanına gelerek yine 200 liralık terzi işlemi yapıp bozdurmak istediklerini belirten terzi ise, “ Tadilat yaptırmak için geldiler. 200 lira para uzattılar bende hangi ürünü tadilat yapmak istediklerini sorunca da ürünüm dışarıda dur ben getireyim diyip kandırmaya çalıştı. Çalınan bir şey olmadığı için ben şikayetçi olmadım” diye konuştu.

Hırsızlık anı güvenlik kamerasında

Yaşanan hırsızlık anı iş yerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde, müşteri kılığında gelen annenin dükkana girip bir çantayı eline aldığı görülüyor. Görüntülerin devamında ise anne mağaza sahibini oyalarken oğlunun ise şarjda bulunan ve ardından bankoda bulunan telefonu aldıktan sonra kaçtıkları görülüyor.

Murat Delice - Davut Genç

