Ufak Tefek Cinayetler 23.bölüm izle... Ufak Tefek Cinayetler izle... 23.bölümde neler olacak?

Reyting rekorları kıran dizide her şey bir bir ortaya çıkıyor. Merve ile Serhan'ın boşanma aşamasında olmasına Merve nasıl engel olacak? Oya ile ilişkilerini iyice ilerleten Serhan, Merve'nin boşanmaması karşısında ne yapacak merak konusu şimdiden oldu. 22.bölümde nefes kesen anlar yaşandı. Burcu adeta köşeye sıkıştı. Eski eşi Arzu'yu özleyen Mehmet ise bundan sonra ne yapacak çok merak ediliyor. Peki Ufak Tefek Cinayetler 23.bölümde neler olacak? Ufak Tefek Cinayetler 24.bölüm fragmanı yayınlandı mı? Ufak Tefek Cinayetler izle...

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UFAK TEFEK CİNAYETLERDE GERÇEK ORTAK ÇIKIYOR!

Merve ve Pelin’in başı büyük dertte! Her an kendilerini parmaklıklar arkasında bulabilirler. Büyük bir panik ve yeni yeni kurulan oyunlar. Üstelik ikisi de kendini kurtarmanın peşinde. Pek de açık oynamıyorlar.

Diğer yanda Oya’yla Serhan’ın aşkı dolu dizgin devam ediyor. Başlarına geleceklerden habersizler.

Mehmet, Burcu ilişkisinde sona geliniyor. Marifetli bir oyuncu, oyunu ne zaman kaybettiğini hemen anlar… Bu defa kuyulara düşen Burcu mu olacak? Adalet yerini bulacak…

Ve sonunda Sarmaşık’ın en büyük skandalı patlıyor. Merve, Serhan’ın hayatında biri olduğunu anlıyor. Kim olduğunu tespit etmek için şeytanın aklına gelmeyecek bir plan yapıyor. Oya, kuş gibi düşecek tuzağa!

22.BÖLÜMDE NELER OLMUŞTU?

Merve uçurumun kenarında!

Sarmaşık şimdi her zamankinden daha zehirli ve tehlikeli. Yalan beyanlar havada uçuşuyor, gerçekler derinlere gömülüyor ve yine kazanan, korkuya yatırım yapan mı olacak? Merve ve Serhan'ın boşanma davası geldi çattı. Aksaklar dağılıyor. Tam Merve sigorta kutusu gibi her şeyi birbirine bağladı derken olaylar beklenmedik bir şekilde gelişiyor ve Merve’yle Pelin kendilerini bir anda ıssız ormanda Tunç’la baş başa buluyor!

UFAK TEFEK CİNAYETLER DİZİSİ OYUNCULARI

OYA (Gökçe Bahadır)

Ünlü dizi ve sinema oyuncusu Gökçe Bahadır, 9 Kasım 1981 tarihinde İstanbul’da doğmuştur.

Akademi İstanbul Radyo Televizyon bölümünden mezun oldu. Müjdat Gezen Sanat Merkezi'nde oyunculuk eğitimi aldı. Akademi'de okurken bir yandan da Fenerbahçe FM'de radyo programı sundu. Okuldan mezun olduktan sonra Best TV'de VJ’lik, ardından Show TV'de Sinyal programının sunuculuğunu yaptı.

2001 yılında “Tatlı Hayat”, 2002 yılında “Beşik Kertmesi”, 2003 yılında “Mühürlü Güller” gibi dönemin başarılı dizilerinde bölüm oyunculuğu yaptı. 2003-2005 yılları arasında “Hayat Bilgisi” dizisinde “Törpü” karakterini canlandırdı ve geniş kitlelerce tanındı.

MERVE (Aslıhan Gürbüz)

Aslıhan Gürbüz kimdir, Aslıhan Gürbüz, 16 Şubat 1983 tarihinde Çanakkale‘de doğmuştur. Babası Eskişehir Seyitgazi’lidir. 5 yaşında babasının işi nedeniyle, İstanbul‘dan, Bursa İnegöl‘e taşınmışlar. İnegöl’de ikamet eden babası Turgut Gürbüz vefat etti. Bursa’nın İnegöl İlçesinde Müşerref Muzaffer Samda İlköğretim Okulunda okudu. Meslek lisesinde Bilgisayarlı Muhasebe okuduktan sonra Konya Selçuk Üniversitesi Konservatuar Tiyatro Bölümünden mezun olmuştur. Son sınıfta okurken bir trafik kazası geçirdi, beş ay yatalak yaşadı.

Senaryosu Meral Okay tarafından yazılan Kanal D ekranlarında 2009 yılında yayınlanan, yapımcılığını Timur Savcı‘nın üstlendiği, yönetmenliğini Ulaş İnaç‘ın yaptığı ve “Bir Bulut Olsam” dizisinde, başrollerinde Engin Akyürek, Melisa Sözen, Engin Altan Düzyatan, ve Meral Okay ile birlikte Aslıhan Gürbüz de rol aldı.

PELİN (Bade İşçil)

Bade İşçil, 8 Ağustos 1983 tarihinde İstanbul‘da doğmuştur. Ailesi zamanında Bulgaristan ve Romanya taraflarından göç edip İstanbul’a gelmiş. 1999 da anne babası boşanmış. Annesi Kadriye Hanım’la abisi Nişantaşı’nda oturuyorlar. Cenevre Maratonu’nda 1600 kişi içinden 146’ncı oldu.

Yeditepe Üniversitesi Moda ve Tasarım Bölümünden mezun oldu. Barış Manço‘nun cenazesinde Mahsun Kırmızıgül‘ün onu fark etmesiyle neredeyse beş yıllık bir ilişki de başlamış oldu.

Ekrana profesyonel olarak çıkışı Star’da yayınlanan Evlere Şenlik isimli programı sunarak oldu. Oyunculuğa geçişi ise yönetmen Andaç Haznedaroğlu sayesinde oldu, İlk dizisi “Gülpare” dizisidir. İpek Bilgin ve Ümit Çırak’dan oyunculuk dersleri aldı.

2007 yılında Cine5 kanalında yayınlanan “Metropol Cafe” isimli komedi dizisinde rol aldı.

ARZU (Tülin Özen)

Tülin Özen, 24 Aralık 1980 tarihinde İskenderun’da doğmuştur. Aslen Artvinlidir. Annesi ve babası mühendistir. Bir kız kardeşi vardır. İzmir Bornova Anadolu Lisesi'nden mezun oldu. Lisedeyken fiziği ve kimyası iyi olduğu için İstanbul Teknik Üniversitesi Elektrik mühendisliğini gitmiş. 3.sınıftayken Yeditepe Üniversitesi'nin konservatuar sınavlarına girmiş ve kazanmış ailesine kazandığını söyleyip okulunu 3. sınıfta bırakmış ve Yeditepe Üniversitesi'nde eğitimine devam etmiştir. Okurken devlet tiyatrosunda oyunlarda oynamaya başladı.

2004 yılında Semih Kaplanoğlu’nun yazıp yönettiği “Meleğin Düşüşü” adlı sinema filminde oynadı. Bol ödül alan bu filmde Tülin Özen de En İyi Kadın Oyuncu ödülü almıştır.

SERHAN (Mert Fırat)

Ankara’da, 10 Ocak 1981 yılında dünyaya gelen Mert Fırat, Ankara Dil Tarih Coğrafya Fakültesi’ni bitirdi. Çok yönlü olmasıyla dikkatleri üstüne çeken ve birçok sinema, tiyatro ve dizide rol almasının yanında senarist olması yönlüyle de oldukça başarılı bir oyuncudur. Mert Fırat, eğitimi boyunca Ankara Devlet Tiyatrosu’nda Suç ve Ceza (2001-2004), Şeyh Bedrettin (2002-2003), Palyaço Prens (2003-2004), Atları Da Vururlar (2004-2005) gibi toplam 22 oyunda sahne almıştır.

Televizyon dizilerinde karizmasıyla boy gösteren oyuncu Bizim Evin Halleri adlı diziyle de izleyenlerin beğenisini kazanmıştır. En çok yükselişini ise Yersiz Yurtsuz dizisindeki Hüseyin karakteriyle yapmıştır.

Binbir Gece adlı diziyle başarılı performans gösteren oyuncu, Kapalı Çarşı dizisinde yüksek performans göstererek, dikkatleri üzerine çekmiştir.

EDİP (Selim Bayraktar)

Selim Bayraktar, 17 Haziran 1975 tarihinde Irak, Kerkük'de doğmuştur. Bir petrol şirketinde çalışmak için Irak'a giden Köyceğiz'li bir baba ile Kerkük'lü Türkmen annenin oğludur. Bir ablası vardır. İlkokulu Kerkük'de okudu. Okuduğu okulu ziyaret eden Saddam Hüseyin tarafından Cumhuriyet Muhafızı askerleri olması için Selim'i de seçince; olmamak için kurşuna dizilmeyi göze alarak ailesiyle Türkiye'ye kaçtı. 12 yaşındayken 17 ağustos 1987 tarihinde Türkiye'ye geldi. Dört yıl Eskişehir'de yaşadı. Ortaokulu Eskişehir'de tamamladı. Sonra Eskişehir soğuk geldiğinden daha sıcak bir yer olan Antalya'ya taşındılar. Lise eğitimini Antalya' da tamamladı. Lisede okurken Tiyatro atölyesinde kurslara katıldı. Sonra Ankara Hacettepe Üniversitesi Devlet Konservatuarı Tiyatro Bölümünü kazandı ve 2000 yılında mezun olduktan sonra Antalya'da yaşamaya başladı.

TAYLAN (Ferit Aktuğ)

Ferit Aktuğ, 1978 yılında Adana'da doğan Ferit Aktuğ, 9 Eylül Üniversitesi İktisat bölümü mezunudur. Birçok dizi, sinema filmi ve reklam filminde yer almıştır. Koçum Benim dizisi ile kariyerine adım atan Ferit Aktuğ, Kavak Yelleri dizisi ile ekranların tanınan yüzü olmuştur.

Kariyerinde çok sayıda dizi,tiyatro ve sinema filmlerinde rol alan oyuncu Ferit Aktuğ, başarılı performansları ile izleyenlerden her zaman tam not almayı başaran bir oyuncu olmuştur.

MEHMET (Yıldıray Şahinler)

Yıldıray Şahinler, 7 Şubat 1968 tarihinde İstanbul’da dünyaya gelmiştir. Eğitim konusunda küçük yaşlardan itibaren kendisine has bir tavır takınan ve Suadiye Lisesi mezunu olan Şahinler, zaman içerisinde oyuncu olma merakı ile kendi nezdinde girişimler yapmaya başlamıştır.

İstanbul’da ki tiyatro okullarına başvuran ve ilk aşamada amatör eğitimler alarak kendisini geliştirme yoluna giden Şahinler, zaman içerisinde İstanbul Şehir Tiyatrosu kadrosuna girmeyi başarmıştır. İlk olarak 1988 yılında Turan Oflazoğlu tarafından sahnelenen Genç Osman tiyatrosunda kendisine yer bulmuş ve kariyerine start vermiştir.

DİZİNİN KONUSU NEDİR?

Dr. Oya’nın Sarmaşık’a dönüşü ile başlıyor. Liseden beri arkadaş olan Merve, Oya, Arzu ve Pelin yeniden birleşiyorlar. Ama ne birleşmek! Aralarında cinayete varan bir hesaplaşma başlıyor.

Geçmiş bu güne yansıdıkça, toprağın altından eski kinler, hırslar çıkıyor ve sonuç felaket oluyor. Cinayet büro başkomiseri Kemal ve komiser yardımcısı Derya, sarmaşık vakasını çözmek için tanıklarla görüşüp, olayı anlamaya çalışıyorlar. Bakalım kadınların bu çetrefil dünyasını aydınlatabilecekler mi?