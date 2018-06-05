Ufak Tefek Cinayetler 32.bölüm izle | Ufak Tefek Cinayetler kim öldü? | UTC sezon finali

Ufak Tefek Cinayetler canlı izlemek için ne yapmalıyız? Ufak Tefek Cinayetler 32.bölüm izle... Ufak Tefek Cinayetler kim öldü? Ufak Tefek Cinayetler final izle... Ufak Tefek Cinayetler'de sona adeta yaklaşılıyor. Korkunç cinayet açığa çıkacak. Partide olanlar herkes tarafından merakla bekleniyor. Kimin öldüğü bu sezon finaliyle belli olacak. 31.bölümdür hayranları dizide kimin öldüğünü merak ediyordu. Fragmanlardan yola çıkılarak ortaya farklı teoriler atılmıştı. Bu teroriler bu akşam Ufak Tefek Cnayetler 32.bölümde cevabını alacak ve son bulacak. Peki Ufak Tefek Cinayetler canlı izlemek için ne yapmalıyız? Ufak Tefek Cinayetler 32.bölüm izle... Ufak Tefek Cinayetler kim öldü? Ufak Tefek Cinayetler final izle...

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UFAK TEFEK CİNAYETLER 31.BÖLÜM İZLE

UFAK TEFEK CİNAYETLER 32.BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Her şey açığa çıkıyor!

Parti başladı, davetliler yerlerini aldı ve korkunç cinayete resmen saatler kaldı! Bu partide sadece güzel müzik, keyifli ortam ve lezzetli atıştırmalıklar yok; kanlı hesaplaşmalar, can acıtan yüzleşmeler ve cinayete varan bir kavga var!

Bazı cinayet planları bozuluyor ama yolda yenileri kuruluyor ve cinayet anı yaklaştıkça ortalık iyice karışıyor. Soruşturma tüm hızıyla devam ediyor ve Sarmaşık vakasıyla bağlantılı ikinci cinayetin şaşırtıcı ayrıntıları da ortaya çıkıyor.

O pencereden düşenin kim olduğunu nihayet öğreneceğimiz sezon finaliyle Ufak Tefek Cinayetler Salı akşamı Star’da.

UFAK TEFEK CİNAYETLER 31.BÖLÜMDE NELER OLDU?

Pelin, Merve’yi öldürmeyi kafaya koymuş durumda. Arzu ise Burcu’yu ortadan kaldırmadan gün yüzü görmeyeceğini anladı. Merve ise Oya'yla başka Elif'le başka bir kumpas kurdu, Ne tarafta olduğunu kendisinden başka kimse bilmiyor.

Serhan bir yandan Mehmet bir yandan, olacakları engellemenin peşinde. Oya kendi tarafından harekete geçiyor, onun da bir hamlesi var şimdi. Ve parti başlıyor! Bakalım kim amacına ulaşacak ve bu partide öldürülen kim olacak?

Şimdi baş komiser Kemal, Sarmaşık vakasını çözmeye her zamankinden daha yakınken, kimsenin aklına gelmeyen bir gelişme, bomba gibi düşüyor! Kemal şimdi çok başka bir yerde!