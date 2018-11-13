UFAK TEFEK CİNAYETLER 41. BÖLÜM CANLI İZLE: UTC 42. yeni bölüm FRAGMANI İZLE (STAR TV, YouTube İZLE!)

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UFAK TEFEK CİNAYETLER FRAGMANI İÇİN TIKLAYINIZ

STAR TV'nin sevilen ve reyting rekorları kıran dizisi ufak tefek cinayetler ekranlarda fırtınalar estiriyor. UFAK TEFEK CİNAYETLER 41. yeni bölümünde gerilim dolu anlar. Ufak tefek cinayetler'de mücadeleler nefes kesecek. Peki Ufak Tefek Cinayetler 41. bölümde neler olacak? Ufak Tefek Cinayetler 42.bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte UFAK TEFEK CİNAYETLER hakkında tüm detaylar... Ufak Tefek Cinayetler 41. yeni bölüm fragman Star TV'de yayınlandı. Ufak Tefek Cinayetler 41. Yeni bölüm fragmanında; Arzu'nun ölümü ile her şey sarpa sarıyor. Oya, Pelin ve Oya ortaklığı çözülüyor. Bu sefer dağ evinde yemek masası kuruluyor. Başkomiser Kemal'in de gelmesi ile tüm kartlar açık oynanıyor. İşte Ufak Tefek Cinayetler 41. yeni bölüm fragman…Ufak Tefek Cinayetler 41. yeni bölüm fragman bugün ekrana geldi. Yeni bölüm fragmanında; Mehmet Arzu için bir anma gecesi düzenliyor. Burcu oraya gitmenin tuhaf olacağını düşünüyor ama Oya asıl gitmezsek tuhaf olur diyor. Dağ evide yemek masası kuruluyor. Oya, Burcu, Pelin, Serhan ve herkes orada. Ama beklenmeyen bir misafir var. O da başkomiser. Yemek masasında sorgu başlıyor. Pelin, Arzu'nun Edip'in katili olduğunu söylüyor. Emre de ‘beni de öldürmeye çalıştı' diyor. İşte Ufak Tefek Cinayetler 41. Yeni bölüm fragmanı…

UFAK TEFEK CİNAYETLER 40. SON BÖLÜM ÖZETİ

Arzu öldü, Sarmaşık yasta. Ama bunun basit bir kaza değil de cinayet olduğu kısa sürede anlaşılıyor. Şimdi akıllarda tek bir soru var: Arzu'nun katili kim? Oya mı, Pelin mi, Burcu mu yoksa Taylan mı? Her birinin Arzu'yu öldürmek için iyi bir nedeni vardı. Arzu'nun ölümünden sonra kadınlar arasında şaşırtıcı bir ittifak kuruluyor. Oya, sonunda Kerim'le ilgili gerçeği öğreniyor. Pelin ve Emre arasında ise işler beklenmedik bir noktaya varıyor.

UFAK TEFEK CİNAYETLER KONUSU

Dört kadın ve dört adam arasında karanlık sırlar, tutkulu bir aşk, yalanlar ve bitmek bilmez bir rekabetin anlatıyor…

Güçlü oyuncu kadrosu ve sürükleyici hikayesi ile şimdiden merak uyandıran Ufak Tefek Cinayetler'in kadın başrol oyuncularından Gökçe Bahadır, Aslıhan Gürbüz, Tülin Özen ve Bade İşçil'in yer aldığı dizi büyük beğeni topladı.