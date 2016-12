Ufka Yolculuk 5'inci Bilgi ve Kültür Yarışması heyeti, 26 Aralık'ta Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Mehmet Görmez'i ziyaret ettiğini açıkladı. Gerçekleştirilen ziyarette; Ankara Sosyal Gelişim Derneği (SOGEL) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Aldanmaz, Ankara Gençlik Spor ve İzcilik Kulübü (ASİLDER) Yönetim Kurulu Başkanı Mutlu Yaman ve Etimesgut Eğitimciler Derneği yöneticileri hazır bulunduğu belirtildi.

Yarışma hakkında bilgilendirmelerin yapıldığı ziyarette Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Mehmet Görmez; çalışmayı beğendiği, kitap ve soruların beraber olması ilgisini çektiğini, güzel ve değişik bir çalışma olduğunu söyleyerek gerekli katkıyı sağlayacaklarını söyledi.

Ayrıca, bu yıl Server Gençlik ve Spor Kulübü tarafından düzenlenecek olan Ufka Yolculuk Bilgi ve Kültür Yarışması sorularının; Prof. Dr. Hasan Tahsin Feyizli’nin 'Feyzü'l-Furkan Kur'an-ı Kerim Meali', Türkiye Diyanet Vakfı'nın 'Kur'an-ı Kerim Meali', Hasan Basri Çantay'ın 'Kur’an-ı Hakim ve Meal-i Kerim' ve Ömer Nasuhi Bilmen'in 'Kur'an-ı Kerim Meali' eserlerinden yer alacağı, uluslararası alanda İngilizce çevrimiçi olarak düzenlenen yarışma katılacakların da 'The Majestic Quran: An English Rendition of its Meanings' eseriyle hazırlanacakları bildirildi.