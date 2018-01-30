Ufka Yolculuk kazananları, Umre ile ödüllendirildi

Server Gençlik ve Spor Kulübü tarafından uluslararası alanda düzenlenen “Ufka Yolculuk Bilgi ve Kültür Yarışması” kazananları, Umre ile ödüllendirildi. Kulüp açıklamasına göre İstanbul'dan Mekke'ye yolcu edilen 16 kişilik Ufka Yolculuk kafilesi, 12 gece 13 gün boyunca Umre ve diğer ibadetlerini ifa edecek. Yaşları küçük olan Ufka Yolculuk birincileri ise ailelerini de yanlarına alarak Umre'ye gitme imkanı buldu.

“Yarışmacılar, ödüllerini kendileri belirledi”

Önceki yıllarda dereceye girenlere ödül olarak takdim edilen Umre seyahati, yarışmacıların tercihleri doğrultusunda belirlendi. Geçtiğimiz yıl 5’incisi düzenlenen yarışmanın A, B, C, D, E, F kategorilerinde birinci olanlar 2 Umre Seyahati + 2 bin 500 lira veya 2 Dosta Yolculuk + 2 bin 500 lira ya da, 9 bin lira, ikinciler 2 Umre Seyahati + bin 500 lira veya 2 Dosta Yolculuk + bin 500 lira veya 8 bin lira, üçüncüler 2 Umre Seyahati + 500 lira veya 2 Dosta Yolculuk + 500 lira ya da 7 bin lira para ödüllerinden birini seçme imkanı buldu. G, H kategorilerinde yarışanlar arasında birinci, ikinci ve üçüncü gelenler ise tablet bilgisayar ödüllerini kazanmıştı. Sınavda 60 puan ve üstü alanlar arasında yapılan çekilişle 10 kişiye daha Umre Seyahati ya da Dosta Yolculuk hediye edilmişti.