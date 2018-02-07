Ufka Yolculuk, tüm yurtta birlikte okuma etkinliği düzenliyor

İnsanları kitap ile buluşturmak, okuma alışkanlığını kazandırmak ve Ufka Yolculuk Yarışması'nın konusu olan 'Kur’an ve Sünnet Bütünlüğü'ne' dikkat çekmek için Türkiye genelinde proje ortaklarınca tespit edilmiş merkezi mekanlarda 10 Şubat 2018 tarihinde saat 14.00 ile 15.00 arasında yarışma kitabını bir saat okuma etkinliği düzenlenecek. 'Oku-Öğren-Anla-Yaşa' ilkesiyle katılımcılara organizasyon tarafından yarışma kitabı takdim edilerek proje hakkında bilgilendirmeler yapılıp sürpriz hediyeler ve ikramlarla okuma seferberliği başlatılacak.

'Kur’an ve Sünnet Bütünlüğü' konusu, 'Sünnet Olmadan Ümmet Olmaz' temasıyla 3 dil ve 11 ayrı kategoride düzenlenen 6'ncı Ufka Yolculuk Bilgi ve Kültür Yarışması'nın Türkçe kategorilerinde yarışmaya katılacaklar için 3 ayrı kitap yayınlandı. 6-10 yaş aralığı A kategorisine özel Mürşide Uysal'ın 'Peygamberimizden Dini Hikayeler' isimli 128 sayfalık eseri, hadisleri ve örnek hayatını resimli hikayelerle anlatıyor. B, C, D, E ve F kategorileri için Prof. Dr. Mahmud Es'ad Coşan'dan 'Sünnet Olmadan Ümmet Olmaz' isimli eser, yarışma için özel hazırlandı. B kategorisi için 11-14 yaş aralığına uygun şekilde hazırlanan eser 256 sayfa; C, D, E ve F kategorileri için hazırlanan eser 456 sayfa olarak yayınlandı.

Kazananlar isterse Umre'ye, isterse dost ülkeye

Ufka Yolculuk 6'ncı Bilgi ve Kültür Yarışması'nın A, B, C, D, E, F, G, H kategorilerinde birinci olanlar 2 umre seyahati + 2 bin 500 lira veya 2 dosta yolculuk + 2 bin 500 lira, ikinci olanlar 2 umre seyahati + bin 500 lira veya 2 dosta yolculuk + bin 500 lira, üçüncü olanlar 2 umre seyahati + 500 lira veya 2 dosta yolculuk + 500 lira ödüllerine hak kazanacak. Bu kategorilerde 4 ile 10'uncu aralığında kalanlara ve I, J, K kategorilerinde ilk üçe girenler ise tablet bilgisayar ödüllerini kazanacak.

Ayrıca, yarışmada dereceye girenler yaşadıkları illerde yarışmayı organize eden proje ortakları tarafından da çeşitli ödüllere layık görülecek. Kurumun internet sitesinden ücretsiz başvuruların yapıldığı yarışmanın yazılı sınavı 8 Nisan 2018 tarihinde yapılacak. Yarışmaya sınıflardan bağımsız olarak kurumun internet sitesi üzerinden I (Türkçe online) kategorisinde 8 Nisan 2018 saat 10.15'de (TSİ), J (İngilizce online) ve K (Arapça online) kategorilerinde 15 Nisan 2018 saat: 11.00 ve 18.00'de (UTC) yapılacağı bildirildi.

