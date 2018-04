Ufka Yolculuk Yarışması'nın ilk bölümü tamamlandı

Server Gençlik ve Spor Kulübü tarafından bu yıl 6’ncısı düzenlenen Ufka Yolculuk Bilgi ve Kültür Yarışması, 8 Nisan 2018 Pazar günü yapılan yazılı sınav illerde belirlenen okullarda, online başvuru sahipleri ise online sistem üzerinden 'Sünnet olmadan ümmet olmaz' teması ile düzenlendi. 'Kur'an ve Sünnet Bütünlüğü' konusunda düzenlenen yarışmaya yurt içi ve yurt dışından 700 bine yakın kişi başvurduğu açıklandı. Türkçe, İngilizce ve Arapça dillerinde organize edilen yarışmada, yaşlara göre belirlenmiş 11 ayrı kategori yer alıyor. Yarışmaya, özel gözetmenler eşliğinde engelli vatandaşlar ve cezaevlerinde oluşturulan sınav noktalarında tutuklu ve mahkûmlar da katıldı.

Her yaştan yarışmacı

Her kategori sorularının ayrı hazırlandığı yarışma; A kategorisi (6-10 yaş), B kategorisi (11-14 yaş), C kategorisi (14-19 yaş), D kategorisi (19-30 yaş), E kategorisi (30 yaş üstü), F kategorisi/İhtisas kategorisi (Resmi veya fahri din görevlileri), (imamlar, müezzinler, Kur’an kursu hocaları, vaizler vs.), G kategorisi (Arapça 18 yaş altı), H kategorisi (Arapça 18 yaş üstü), I kategorisi (Türkçe online), J kategorisi (İngilizce online), K kategorisi (Arapça online) olmak üzere 7'den 70'e herkese hitap etti.

Yarışmanın I kategorisi (Türkçe online) sınavı dünya genelinde kurumun internet sitesi üzerinden gerçekleştirilirken, J (İngilizce online) ve K (Arapça online) kategorileri sınavları ise aynı internet sitesi üzerinden 15 Nisan 2018 saat: 11.00 ve 18.00'de (UTC) yapılacağı kaydedildi.

Ödül Töreni 12 Mayıs'ta

Yarışmada dereceye girenlere umre, para ödülü, bilgisayar ile çeşitli ödüller verilecek. Yarışmada dereceye girenlere, yaşadıkları illerde yarışmayı organize eden proje ortakları tarafından da çeşitli ödüller verilecek. Ayrıca; illerde dereceye girenlere ödüllerinin dağıtılmasının ardından 'Türkiye Geneli Ödül Gecesi' 12 Mayıs 2018 tarihinde düzenlenerek büyük ödüller hak edenlere takdim edilecek.