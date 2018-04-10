Diğer
Kategoriler

Ufka Yolculuk Yarışması'nın ilk bölümü tamamlandı

Ulusal çapta bu yıl 6'ncısı düzenlenen Ufka Yolculuk Bilgi ve Kültür Yarışması'nın 11 kategorisinin 10 tanesinin sınavları geçtiğimiz pazar günü tamamlandı. Yarışmaya, özel gözetmenler eşliğinde engelli vatandaşlar ve cezaevlerinde oluşturulan sınav noktalarında tutuklu ve mahkûmlar da katıldı.

Ufka Yolculuk Yarışmasının ilk bölümü tamamlandı

10 Nisan 2018 10:00

Server Gençlik ve Spor Kulübü tarafından bu yıl 6’ncısı düzenlenen Ufka Yolculuk Bilgi ve Kültür Yarışması, 8 Nisan 2018 Pazar günü yapılan yazılı sınav illerde belirlenen okullarda, online başvuru sahipleri ise online sistem üzerinden 'Sünnet olmadan ümmet olmaz' teması ile düzenlendi. 'Kur'an ve Sünnet Bütünlüğü' konusunda düzenlenen yarışmaya yurt içi ve yurt dışından 700 bine yakın kişi başvurduğu açıklandı. Türkçe, İngilizce ve Arapça dillerinde organize edilen yarışmada, yaşlara göre belirlenmiş 11 ayrı kategori yer alıyor. Yarışmaya, özel gözetmenler eşliğinde engelli vatandaşlar ve cezaevlerinde oluşturulan sınav noktalarında tutuklu ve mahkûmlar da katıldı. 

Her yaştan yarışmacı 

Her kategori sorularının ayrı hazırlandığı yarışma; A kategorisi (6-10 yaş), B kategorisi (11-14 yaş), C kategorisi (14-19 yaş), D kategorisi (19-30 yaş), E kategorisi (30 yaş üstü), F kategorisi/İhtisas kategorisi (Resmi veya fahri din görevlileri), (imamlar, müezzinler, Kur’an kursu hocaları, vaizler vs.), G kategorisi (Arapça 18 yaş altı), H kategorisi (Arapça 18 yaş üstü), I kategorisi (Türkçe online), J kategorisi (İngilizce online), K kategorisi (Arapça online) olmak üzere 7'den 70'e herkese hitap etti. 

Yarışmanın I kategorisi (Türkçe online) sınavı dünya genelinde kurumun internet sitesi üzerinden gerçekleştirilirken, J (İngilizce online) ve K (Arapça online) kategorileri sınavları ise aynı internet sitesi üzerinden 15 Nisan 2018 saat: 11.00 ve 18.00'de (UTC) yapılacağı kaydedildi.

Ödül Töreni 12 Mayıs'ta 

Yarışmada dereceye girenlere umre, para ödülü, bilgisayar ile çeşitli ödüller verilecek. Yarışmada dereceye girenlere, yaşadıkları illerde yarışmayı organize eden proje ortakları tarafından da çeşitli ödüller verilecek. Ayrıca; illerde dereceye girenlere ödüllerinin dağıtılmasının ardından 'Türkiye Geneli Ödül Gecesi' 12 Mayıs 2018 tarihinde düzenlenerek büyük ödüller hak edenlere takdim edilecek.
 

 

YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 16°C

  • Ankara

    Ankara 22°C

  • İzmir

    İzmir 24°C

  • Bursa

    Bursa 23°C

  • Trabzon

    Trabzon 13°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com
Tesettür Elbise
Tesettür Elbise Modelleri
www.modamerve.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç