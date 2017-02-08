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Ufka Yolculuk'ta 'Haydi Memleketim' kampanyası

5'inci Ufka Yolculuk Bilgi ve Kültür Yarışması kayıtları için 'Haydi Memleketim' kampanyasının başlatıldığı bildirildi.

Ufka Yolculukta Haydi Memleketim kampanyası

08 Şubat 2017 14:31

Bu yıl Server Gençlik ve Spor Kulübü tarafından uluslararası alanda düzenlenecek ’5'inci Ufka Yolculuk Bilgi ve Kültür Yarışması’ kayıtları için 'Haydi Memleketim' kampanyasının başlatıldığı bildirildi. Yetkililer tarafından yapılan açıklamaya göre, ’Yola çıkmak isteyene, yol açık’ mesajı ile her kesimden insanı davet eden Türkiye’nin en büyük sivil yarışmalarından olan 5'inci Ufka Yolculuk Bilgi ve Kültür Yarışması’na kayıtlar 19 Şubat 2017 tarihine kadar devam edecek. Kur’an-ı Kerim Meâli konulu olan yarışmaya Türkiye’nin 81 ili, KKTC ve online olarak bütün dünya genelinden ’1 milyon katılım’ hedefiyle en doğru ve temel bilgileri içeren kitapların memleketimizin 81 ilindeki vatandaşlar ve 8 milyar insanlık alemiyle buluşturulması amaçlanıyor.
48 adet Umre seyahati ödülü, ’Dosta Yolculuk’ ödülü ve para ödüllerinin yanısıra, proje ortağı her ilin dağıtacağı ödüller ile Ufka Yolculuk Bilgi ve Kültür Yarışması’nda kaybedenin olmayacağı belirtildi. 

Etiketler: 5'inci Ufka Yolculuk Bilgi ve Kültür Yarışması


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