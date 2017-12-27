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UFO değil Rus füzesi çıktı

Dün sabah gökyüzünde beliren ve yurdun çeşitli yerlerinde gözlemlenebilen esrarengiz ışık kümesi, Rusların test ettiği balistik füze çıktı.

UFO değil Rus füzesi çıktı
UFO değil Rus füzesi çıktı - Web TV

27 Aralık 2017 12:54

Dün sabah gökyüzünde beliren ve yurdun çeşitli yerlerinde gözlemlenebilen esrarengiz ışık kümesi vatandaşları heyecanlandırmıştı. Dünya dışı varlıklar gezegenimizi ziyaret mi ediyor, uzayda hayat var mı sorularına gark olan vatandaşların merakını giderecek haber geldi. Esrarengiz ışık kümesinin Rusların test ettiği balistik füze olduğu ortaya çıktı.

O ışık hüzmesi Hatay sahillerinde de görüldü Esrarengiz görüntü!

Rus Savunma Bakanlığı Stratejik Füze Kuvvetleri’nin yaptığı açıklamaya göre Hazar Denizi’nin batısında yer alan Kapustin Test Merkezi’nden fırlatılan RS-12M füzesi seyrini tamamladıktan sonra Kazakistan’daki test merkezine düştü. Menzili 13 bin kilometreye kadar çıkabilen füzenin çok geniş bir coğrafyadan gözlemlenebilmesinin nedeni de bu. Vatandaşların gördükleri ışık kümesiyle yükselen “uzaylı beklentileri” gelen bu haberle yeniden dünya gerçekleri seviyesine indi.

Etiketler: rus füzesi, UFO

 

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