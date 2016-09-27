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Ufo sandıkları cismi jandarmaya ihbar ettiler

Muğla'nın Seydikemer ilçesinde 3 saat boyunca gökyüzünde hareket eden, kimine göre insansız hava aracı kimine göre de balon kimine de göre ufo olduğu söylenen cismi görenler jandarmayı arayıp ihbarlarda bulundu.

Ufo sandıkları cismi jandarmaya ihbar ettiler

27 Eylül 2016 17:00

Seydikemer'in Kayadibi Mahallesi saat 08.00'de görülen ve saat 11.00'de 40 kilometre uzaklıktaki Seki Mahallesi semalarından kaybolan cismi 3 saat süreyle izleyenler, şaşkınlık yaşadı. İlçenin kuzey yönünde 3 saatte yaklaşık 40 kilometre kadar hareket ettiği söylenen cisim, ilçeye bağlı Güneşli, Yaka, Dere, Bayır ve Seki mahallerinin izlendi. Mahalle sakinlerinin komşu mahallelerdeki akrabalarını arayarak gökyüzüne bakmasını istemesiyle, cismi görenlerin sayısı hızla arttı. Bir çok kişi de cismin görüntüsünü sosyal medyada paylaştı. Ayrıca ne yapacağını bilemeyen bazı vatandaşlar ise jandarmayı telefon yağmuruna tuttu.

Sosyal medyada paylaşılan fotoğrafların altında cismin ne olduğu konusunda tartışmalar oldu. Güneşli Mahallesi sakinlerinden Mehmet Gümüş, evin üzerine çıktığında cismi gördüğünü söyledi. Cismin minibüs büyüklüğünde olduğunu öne süren Gümüş, "Ağabeyimin dürbünüyle yakından inceleme fırsatı buldum. Balona benzeyen bir yapısı vardı. Yaklaştırınca renkli parçalar gördüm. Ancak ne olduğunu tam olarak tespit edemedik" dedi.
Jandarma ise gelen ihbarlar üzerine cismin görüldüğü bölgelere giderek, cismi gördüğünü söyleyenlerle görüştü. Fakat herhangibir tutanak tutulmadığı öğrenildi.

Murat Yalçın
 


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