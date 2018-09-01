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UFRAD Başkanı Dr. Mustafa Aydın: "AVM sahiplerini vicdanlarıyla baş başa bırakıyoruz"

AVM’lerin kira ödemelerinde TL'ye geçilmesi veya kurun sabitlemesi hususunda başlatılan kampanyaya AVM’lerden olumlu dönüşler alamadıklarını kaydeden UFRAD Başkanı Aydın, "AVM sahiplerinden hala net bir adım görmedik. Üyelerimizin telefonlarına bile çıkmayan AVM sahiplerini vicdanları ile baş başa bırakıyoruz. Unutmasınlar hepimiz aynı gemideyiz ve bu ülke hepimizin" dedi.

UFRAD Başkanı Dr. Mustafa Aydın: &quot;AVM sahiplerini vicdanlarıyla baş başa bırakıyoruz&quot;

01 Eylül 2018 10:35

 Franchising Derneği (UFRAD) 2 hafta önce, 'ABD’nin dolar oyununa karşı, 15 Temmuz ruhu ile ekonomide milli mücadele' kampanyası başlatmış ve AVM'lere TL'ye geçmeleri veya kuru sabitlemeleri çağrısında bulunmuştu. UFRAD’ın bu çağrısı kamuoyunda ses getirmiş, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, alışveriş merkezlerinde, evlerde dükkanlarda artık dövizle kiralama ve satış dönemine son vereceklerini açıklamıştı. Ancak tüm bu çağrılara karşı AVM’lerden olumlu bir geri dönüşüm olmadığı belirtildi. UFRAD Franchising Derneği Başkanı Dr. Mustafa Aydın, "Milletçe topyekun ekonomik bir savaşın içindeyiz ve AVM sahiplerinin de duyarlı olmasını bekliyoruz. Bakanımız Sayın Berat Albayrak’ın açıklamalarına rağmen AVM sahiplerinden henüz bir cevap alamadık" dedi.

  "Vicdanlarıyla baş başa bırakıyoruz"

  Türkiye'de 401 tane AVM’nin olduğunu ve buralarda 12,2 milyon metrekare kiralanabilir ticari alanın olduğunun altını çizen Aydın, "Bugün dolar üzerinden Türkiye’ye operasyon yapılmakta ve hedef Türkiye’ye diz çöktürmek. UFRAD bugün 43 milyar dolarlık ticaret hacmi olan Franchising sektörünü temsil ediyor. Türk ekonomisi saldırı altındayken bizler UFRAD ailesi olarak AVM sahiplerine dedik ki; ‘Gelin bu kirli oyunu bozmak adına birlikte hareket edelim’. Bizim feryadımızı Hazine ve Maliye Bakanımız Sayın Berat Albayrak duydu, kendisine teşekkürlerimizi sunuyoruz. Üyelerimizin telefonlarına bile çıkmayan AVM sahiplerini de vicdanları ile baş başa bırakıyoruz. Unutmasınlar hepimiz aynı gemideyiz ve bu ülke hepimizin" ifadelerini kullandı.

Etiketler: İstanbul Aydın Üniversitesi, mustafa aydın, ranchising Derneği (UFRAD)

 

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